Reggina, è addio con Malara. Ba precisa: “Società impeccabile, dispiaciuto per il poco spazio”

Giornata di rescissioni in casa Reggina. Nella particolare “tombola” amaranto, c’è un possibile “ambo” rappresentato da Tobia Assumma e Riccardo Malara, che in queste ore stanno abbassando la casella sui propri rapporti. Entro 24 ore Ballarò potrebbe esclamare “terno”, dato che anche Racine Ba ha da tempo la penna in mano.

L’ex tecnico della Juniores, a prescindere dalla maniera oltremodo burrascosa con la quale è sopravvenuto il suo esonero, aveva già fatto presente di essere proiettato verso nuove opportunità (Locri?). Malara (già ufficiale l’addio) è invece l’ennesimo terzino under a salutare, dopo Bombaci, Pedalino e Mariano: ormai, commentare le competenze di questa dirigenza sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.

Sulla situazione di Racine Ba, una esternazione social della fidanzata Nadine ha aggiunto benzina sul fuoco. Ci riserviamo di commentare in un secondo momento. La notizia è che il centrocampista, pur vicino ad un probabile addio con la Reggina, ci tiene a precisare la situazione:

“Per fugare ogni dubbio circa le dichiarazioni rilasciate dalla mia fidanzata – questo il pensiero di Ba – perché ultimamente mi vede triste, tengo a smentire categoricamente che rispondano al mio pensiero. La società Reggina ha sempre avuto nei miei confronti un comportamento impeccabile. Sono solo dispiaciuto di non aver potuto trovare uno spazio adeguato in una squadra altamente competitiva come quella della Reggina”.

p.f.