Elezioni, il ministro Speranza: “Voto domiciliare per chi è positivo al Covid”

“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, così come per le persone inferme. Anche per queste elezioni il voto domiciliare c’è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Radio Capital, rispondendo ad una domanda in merito all’impossibilita’ per le persone positive di andare a votare il 25 settembre.

“C’è un parere in arrivo del Consiglio superiore di sanità su cui faremo le opportune valutazioni. Quello che e’ certo e’ che se una persona e’ positiva deve restare a casa, poi sui giorni di quarantena la valutazione in queste ore viene fatta dal Consiglio superiore di sanità. Secondo le evidenze scientifiche degli esperti infatti se una persona e’ positiva, sintomi o non sintomi, deve stare in isolamento per evitare che il contagio possa diffondersi in maniera troppo larga”.