Reggina, calciomercato infinito: da una a tre le possibili pedine in entrata, pista Bayeye per la fascia

di Paolo Ficara – Mike Bongiorno chiederebbe: “La uno, la due o la tre?”. Un quesito che potrebbe riguardare, in un certo senso, l’ultima settimana abbondante (il gong suonerà giovedì 1° settembre) di calciomercato per la Reggina. Indecisa se effettuare una, due o tre operazioni in entrata. Sapendo di doverne piazzare in ogni caso parecchie in uscita. Ma andiamo con ordine.

LA UNO – La mossa al momento più concreta riguarda il ruolo di terzino destro. C’è Pierozzi come titolare, le possibili alternative sono costituite da adattati: Cionek e Loiacono nascono centrali, nel precampionato è stato forzato Situm richiesto in C ed indiziato a partire. La Reggina vuole un under, più giovane possibile. E magari anche italiano, per raggranellare qualcosa dal minutaggio. Il discorso più avviato è però per un francese: Brian Bayeye, classe 2000. Il Torino lo ha prelevato in estate dal Catanzaro, ma non sta trovando spazio nelle rotazioni di Ivan Juric.

LA DUE – Abbiamo già scritto della pletora di centrocampisti. Ancora non utilizzati Majer e Obi, quest’ultimo per infortunio. In caso di ulteriore ingresso, dovrà essere un calciatore di assoluto spessore. La conseguenza sarebbe la cessione di un altro elemento over, dato che è già stato preso Di Chiara e il totale ammonterebbe a 19 (uno in più del consentito) senza contare Galabinov, Laribi e Montalto. Non è da escludere che alla fine Inzaghi si “accontenti” di procedere con chi c’è già, sapendo che sono stati messi dentro giocatori dall’ingaggio importante.

A SORPRESA, LA TRE – Occhio alla batteria di mezzepunte. Non sono state prese in considerazione le offerte per Rigoberto Rivas, ma l’honduregno non ha ancora preso alloggio in città. Qualora si verificasse una cessione in quel settore, non per forza quella dell’ex Inter, la Reggina approfondirebbe un sondaggio per un giovane di grossa caratura. Si lavora ovviamente alle uscite: per Adriano Montalto è giunta una proposta dall’estero. Mercoledì pomeriggio porte aperte al Sant’Agata per l’allenamento delle 18. Il giudice sportivo ha squalificato mister Inzaghi per un turno causa espressione blasfema, il club ha avanzato ricorso.