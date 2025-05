Il 12 maggio concerto del Trio Rhythmos alla Casa della Musica di Laureana di Borrello

Lunedì 12 maggio 2025 avrà luogo presso la Casa della Musica alle ore 18,45 il concerto del trio Rhythmos composto dai sassofonisti Vincenzo Martorello e Ruggero Capalbo e dalla pianista Maria Condò. L’evento, organizzato da AMA Calabria ETS in collaborazione con l’Associazione Paolo Ragone e la locale Amministrazione comunale, si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il nome Rhytmos (ῥυθμός) affonda le sue radici nell’etimologia greca, evocando non solo il concetto di ritmo come mera scansione del tempo, ma anche l’idea di una forma in costante divenire, di un movimento fluido e perpetuamente rinnovato. Questo principio guida il percorso artistico del Trio Rhythmos, formazione nata presso il Conservatorio di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria sotto la guida dei maestri Massimiliano Girardi, Sandro Tani e Pierluigi Marotta.

Il Trio, che si distingue per la sua visione dinamica del repertorio cameristico, propone adattamenti di opere storicamente consolidate e abbraccia nuove composizioni realizzate in collaborazione con compositori contemporanei. Fin dai suoi esordi ha raccolto i primi riconoscimenti, tra cui il Primo Premio Assoluto al Premio Internazionale San Valentino (Belvedere Marittimo) e al Concorso Internazionale A. Vivaldi (Sapri). Parallelamente, il Trio ha arricchito il proprio percorso artistico esibendosi in sedi quali l’Auditorium “Carlo Pisacane” di Sapri, l’Auditorium Umberto Zanotti Bianco di Reggio Calabria, il Museo del Mare di Belvedere Marittimo e la Chiesa San Francesco D’Assisi di Gerace (RC).

Fra i progetti futuri, è prevista l’esibizione al festival internazionale Alpen Classical Festival in Trentino.

Nel corso del loro concerto a Laureana i giovani musicisti eseguiranno di Philippe Hersant Sept Miniatures pour deux saxophones (2016), di Claude Debussy i preludi La cathedrale engloutie, Bruyères, di Francis Poulenc il Trio per oboe, fagotto e pianoforte nell’adattamento a cura del Rhytmos Trio, di Pasquale Lauro Sfocatura in prima esecuzione assoluta, e di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič / Lev Atovmyan i 5 pezzi per 2 violini e pianoforte