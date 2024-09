Reggio: la 49ª Stagione Teatrale organizzata dal gruppo artistico Blu Sky cabaret

Si è svolta sabato 7 alle ore 10:30 presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione della 49ª Stagione Teatrale organizzata dal gruppo artistico Blu Sky cabaret.

Il Presidente Pino De Gregorio, anima del gruppo ha messo a disposizione la sua cinquantennale esperienza per organizzare assieme a tutto il gruppo direttivo i prossimi 10 mesi all’interno del Teatro San Bruno.

Durante la conferenza stampa lo stesso De Gregorio ha evidenziato che quest’anno il gruppo artistico Blu Sky cabaret all’interno degli eventi della 49ª Stagione Teatrale organizzerà la seconda edizione del premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” in onore di Mimmo Raffa e Angela Costantino dedicato al teatro in vernacolo reggino.

“Era doveroso sviluppare il premio dedicato alla memoria dei nostri pilastri Mimmo ed Angela.” continua il presidente nel suo intervento “Se conosco le mie radici … posso conoscere me stesso. È la volontà di far conoscere ai giovani il vernacolo che trae origini dai nostri antenati, di cui Mimmo Raffa ed Angela Costantino con cui ho collaborato quasi 50 anni sono stati pionieri, e le nuove generazioni facendo riscoprire i valori genuini nei quali sono cresciute intere generazioni che si sono gustate in teatro o in televisione quelle splendide rappresentazioni teatrali in vernacolo reggino”.

Veniamo quindi agli eventi;

II° PREMIO “IL TEATRO DI MIMMO E ANGELA”

Il II° Premio “Il teatro di Mimmo e Angela” avrà come direttore artistico il presidente del Blu Sky Cabaret. La manifestazione sarà composta da due sezioni:

La prima “IL TEATRO” è dedicata alla recitazione con una gara tra Compagnie;

La seconda "L'ARTISTA REGGINO" è dedicata alla premiazione di un artista Reggino che ha portato lustro durante la sua carriera all'area metropolitana.

“IL TEATRO” sarà una gara tra le compagnie amatoriali reggine, quest’anno si sono iscritte 11 compagnie tra cui una della provincia di Cosenza (che si esibiranno nel periodo tra il 12 ottobre ed il 30 novembre a turno presso il teatro San Bruno di Reggio di Calabria. Durante le esibizioni la giuria formata da 4 elementi autorevoli scelti tra personalità di spicco della città voteranno le compagini su 4 sezioni:

Scenografia; Recitazione; Costumi; Regia.

La Compagnia che riceverà il massimo numero di voti sarà la vincitrice del premio, verranno premiate anche la seconda e la terza classificata ed a tutte le altre compagnie verrà consegnata una targa ricordo dell’evento. La premiazione avverrà durante la serata finale che sarà presentata dall’attore professionista Gigi Miseferi.

Quest’anno è stato istituito un nuovo riconoscimento chiamato “IL PREMIO POPOLARE”. Lo stesso verrà assegnato alla Compagnia che riceverà il maggior numero di voti da parte degli abbonati che verranno scelti come giuria popolare. Loro assisteranno a tutti gli spettacoli ed esprimeranno alla fine di ogni Commedia i voti. Il premio popolare nasce con la volontà di creare un maggior legame tra gli attori ed il pubblico e dare a questi ultimi la possibilità di vivere il vernacolo e la cultura teatrale da veri protagonisti.

“L’ARTISTA REGGINO” quest’anno premieremo Giacomo Battaglia artista a tutto tondo Reggino, prematuramente scomparso, legato a Mimmo Raffa e ad Angela Costantino da un legame di stima reciproca, di amicizia e professionale. Attore teatrale e cinematografico con alle spalle diversi film e tantissime trasmissioni di successo, comico, cabarettista, in coppia con Gigi Miseferi ha fatto parte della Compagnia del Bagaglino per oltre vent’anni. Volto fisso in Rai ha allietato negli anni d’oro della televisione i sabati sera delle famiglie italiane.

La scultura che verrà assegnata in premio nasce da un’idea dell’artista reggino nonché presidente del Blu Sky cabaret, Giuseppe De Gregorio, il quale oggi durante la conferenza stampa ha spiegato quello che lui ha voluto rappresentare. “La scultura ha al centro due anelli uniti a forma di cuori che stanno a simboleggiare l’amore reciproco tra Mimmo Raffa ed Angela Costantino. I cuori stanno al centro di un di un sipario retto da due capitelli greci, per simboleggiare la cultura della Magna Grecia che è sempre stata al centro delle idee di Mimmo Raffa. Sulla sommità la scritta teatro sorretto da questo sipario è il sogno a cui Mimmo ed Angela hanno dedicato la loro vita mentre alla base quindi alle fondamenta di questo sogno ci sta la scritta Blu Sky per simboleggiare il valore della compagnia teatrale”.

RASSEGNA TEATRALE

La settimana successiva la chiusura del premio inizierà la storica rassegna teatrale del gruppo artistico Blu Sky cabaret dedicata al teatro in vernacolo reggino.

Il presidente illustra quindi la rassegna “Il nostro compito con ormai i quasi 50 anni di rassegne è quello di valorizzare il percorso costruito assieme a Mimmo Raffa diffondendo questa cultura” afferma il noto scenografo reggino “Quest’anno il Blu Sky cabaret ha creato un cartellone ricco di eventi tornando ad essere il punto di riferimento all’interno del teatro cittadino.” Continua “Tutto questo lo si è fatto grazie all’appoggio di Mons. Angelo Casile che con la sua lungimiranza ci ha consentito di trasformare il vecchio salone parrocchiale in una struttura accogliente ed all’avanguardia nel panorama cittadino e grazie alle compagnie che hanno abbracciato i nostri due progetti, quello del premio e quello della storica rassegna.