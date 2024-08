Dialog Festival, dopo l’enorme successo di Papaleo atteso un altro bagno di folla per il baritono Nizzardo

L’Orchestra Filarmonica della Calabria si esibirà domani, 24 agosto, a partire dalle ore 21.30, alla Villa Romana di Casignana, con la partecipazione straordinaria del baritono Vincenzo Nizzardo. L’evento è inserito nel programma del Dialog Festival che da luglio a settembre sta offrendo scambi culturali di grande impatto ai tantissimi partecipanti.

Imponente presenza che si è registrata anche durante l’ultimo appuntamento, quello con Rocco Papaleo in uno spettacolo avvincente e coinvolgente.

«In “Basilicata coast to coast” -commenta Franco Crinò, vicesindaco di Casignana- il Nicola di Rocco Papaleo cerca il rilancio. Si mette in viaggio con tre compagni di avventura che hanno problemi diversi, ma un uguale obiettivo e cioè riprendersi, raggiungere nuovi risultati. Trovando il modo, superando così depressione ed incertezza. Scuotendo l’ordinarietà.

Da circa otto anni il sito archeologico della Villa Romana di Casignana viveva la stessa precaria condizione, nessun riflettore puntato addosso alle sue bellezze, un destino sul quale non ci si interrogava, le visite, comunque apprezzate, circoscritte solo alla volontà di un impiegato comunale e di un professionista come volontario.

Nel film, la “comitiva” di Nicola ragiona -continua Crinò- sulla strada da prendere per raggiungere Scanzano, per il Festival, nella costa opposta della Regione, a 100 km: se il risultato si fosse rivelato quello che e’ stato, cioè la ripresa, una nuova energia e le ritrovate motivazioni dei “viaggiatori viaggianti”, significava, ha significato ” averci preso”.

Abbiamo iniziato ad occuparcene, il “risultato” per il sito, ci siamo detti, doveva essere una promozione importante a livello nazionale ed internazionale . Ci abbiamo messo tanto lavoro, ci siamo riusciti, ci “abbiamo preso”!

Andremo ancora più avanti. La location è diventata molto attraente per i visitatori, le istituzioni, i media. La metteremo ancora a disposizione di grandi eventi . Il “pratone”, liberato da ingombri edilizi (il manufatto in cemento) e ferrosi deteriorati (la vecchia tribuna) e la luna amica fanno in queste serate da incantevole cornice alle “suggestioni” che ci danno dal palco artisti e personalità del mondo della cultura, che vengono molto apprezzati dalla numerosa platea.

Papaleo è stato spiritoso, coinvolgente, si è soffermato su principi di grande valore, il bene comune, la famiglia, l’adolescenza, le “dipendenze” da evitare.»