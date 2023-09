“Reggio Calabria GOSPEL 2023”: il 23 e 24 settembre al Pala Botteghelle

Il 23 e 24 settembre si terrà presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria l’evento “REGGIO CALABRIA GOSPEL 2023” all’insegna della condivisione del messaggio di AMORE cristiano e della musica gospel tradizionale e contemporanea.

Le due serate organizzate e presenziate dall’evangelista Dario Scuoppo, insieme ai pastori di numerose chiese cristiane del comprensorio della città metropolitana di Reggio Calabria, saranno accompagnate dal coro gospel delle chiese locali e vedranno l’alternarsi di testimonianze di speranza, condivisione della parola e importanti momenti di lode, preghiera e intercessione per la guarigione. Insieme al noto missionario arriverà direttamente dalla Spagna il pastore Gustavo Marto, fondatore e presidente di diverse realtà cristiane in Europa nonché della chiesa “Cosecha Mundial” di Barcellona, che conta circa 4.500 membri.

L’appuntamento al Pala Botteghelle vedrà inoltre la partecipazione speciale del rapper River, autore e musicista italiano che con la sua coinvolgente musica ha portato “un giorno di sole!” in alto alle classifiche della musica gospel italiana contemporanea. Le due serate avranno inizio, il sabato 23 settembre alle ore 18.30 e la domenica 24 settembre alle 17.30 con ingresso completamente gratuito per tutti al Pala Botteghelle di Reggio Calabria.

Infatti, per chi non ha mai assistito ad un evento del genere, sarà questa l’opportunità per conoscere il più grande messaggio di vita di tutti i tempi e di vivere momenti di profonda spiritualità che potranno trasformare positivamente la vita dei presenti in un ambiente di condivisione e di gioia tra parole di speranza e musica gospel. Per qualsiasi informazione relativa all’organizzazione, partecipazione e all’eventuale presenza agli incontri collegati chiunque lo desidera può contattare il numero 380 3412283. Chiese Cristiane della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Evang. Dario Scuoppo Evento Reggio Calabria GOSPEL 2023