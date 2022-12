Esibizione di Mimmo Cavallaro domenica a Bova per la Festa del Vino

Domenica pomeriggio, alle ore 17.30, la musica etnofolk di Mimmo Cavallaro aprirà, a Bova Marina, la serie di concerti del festival “Sentieri di-Vini”, promosso dai Comuni di Roghudi, Bova Marina e Palizzi che sarà realizzato grazie al contributo della Regione Calabria.

Grande fermento per il ritorno di Cavallaro in piazza Municipio a Bova Marina dove, per l’occasione, l’Amministrazione Comunale e la Consulta Giovanile di Bova Marina, con la collaborazione delle associazioni culturali, presenterà l’ormai nota “VI Festa di San Martino”, una delle feste del vino dal più forte richiamo mediatico della Calabria.

Il concerto di Mimmo Cavallaro di domenica 4 dicembre chiude una settimana ricca di appuntamenti nei tre comuni dell’Area Grecanica, tra visite guidate in aziende vitivinicole, borghi e parchi archeologici. Grande successo per la conferenza – seminario di apertura: “L’I.G.T. Palizzi e la filiera vitivinicola calabrese: nuove opportunità di sviluppo” tenutasi lunedì 28 novembre a Roghudi, dove le Cantine produttrici, le istituzioni ed i cittadini hanno intrapreso un viaggio sensoriale alla scoperta del vino di Palizzi.

Grande interesse hanno riscontrato anche gli appuntamenti con i reading condivisi di “We Stand Together” e l’evento di creazione artistica partecipata che, giovedì scorso, ha visto all’Access Point di Roghudi protagonisti la Cantina di Bova e le artiste e gli artisti di Kronos Arte.

Dopo il concerto di Mimmo Cavallaro domenica 4 dicembre a Bova Marina alle ore 17.30, sarà la volta di Ciccio Nucera live a Palizzi Centro e di Cosimo Papandrea in piazza Municipio a Roghudi. Le date degli eventi verranno rese note al più presto, in quanto questi ultimi sono stati riprogrammati in seguito alle previsionimeteorologiche avverse.