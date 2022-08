Portigliola (RC), grande successo per lo spettacolo “Elegia per la principessa barbara. A proposito di Medea”

Il maltempo non frena la forza del Mito e del teatro: ed è grande successo per “Elegia per la principessa barbara. A proposito di Medea”, il nuovo spettacolo prodotto dalla Compagnia teatrale “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano.

Le avverse condizioni meteo hanno fatto cambiare il sito che ha ospitato il debutto del 24 agosto e la replica del 25, spostando la scena dal Palatium Romano di Quote San Francesco al plesso di Portigliola dell’Istituto comprensivo “De Amicis – Maresca”, ma questo non ha minimamente influito sulla forza dello spettacolo, che ha conquistato il numeroso pubblico. Pubblico affascinato dalla intensità interpretativa del cast – diretto da due nomi importantissimi del teatro contemporaneo, come Marco Sgrosso ed Elena Bucci -, che ha trasportato la platea nel Mito.

Il Mito, in questo caso, è quello di Medea: una storia ripercorsa attraverso le varie letture che si sono susseguite nel tempo, da Euripide, a Seneca, a Grillparzer. Cosa dice al nostro tempo questa figura? Quali domande ancora pone la sua storia? Da qui si è partiti per affrontare la complessità di questo personaggio, evidenziando, tra l’altro, l’aspetto di Medea “straniera in terra straniera”, una donna potente che, per seguire il suo uomo, lascia tutto e approda in un luogo dove non è riconosciuta, “guardata come una barbara selvatica, io che ero la prima”: “essere privati della patria”, rimarca il coro, come la maggiore delle sofferenze.