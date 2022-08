Si comunica che, a causa delle condizioni meteo, anche questa sera (25 agosto) lo spettacolo “Elegia per la principessa barbara. A proposito di Medea”, andrà in scena presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” – plesso di Portigliola, in via Vincenzo Schirripa, sempre alle 21,15, e non al Palatium romano di Quote San Francesco, come in precedenza comunicato.

E’ previsto l’obbligo di prenotazione.