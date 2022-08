Parte oggi il Kaulonia Tarantella Festival: ecco tutti gli eventi in programma

Nel quadro, quella che sembra essere una ballerina, in primo piano, di schiena, si è staccata dal gruppo e cerca di afferrare la mano del compagno di sinistra. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo su tutti articolare: tendere la mano. Tendere la mano a chi può essere rimasto indietro affinché vengano colmate distanze sociali e ogni popolo nella sua unicità possa vivere in fierezza della propria autenticità in Pace.

GIOVEDI 25 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

Caulonia borgo antico di Calabria custode di tesori

“Na rota i Paci”

Giornalista Moderatore – Giuseppe Mazzaferro

Vincenzo Frajia – Presidente del Consiglio Comunale di Caulonia

Francesco Cagliuso – Sindaco di Caulonia

Antonella Ierace – Ass. alla Cultura Comune di Caulonia

Ospiti:

Giuseppina Princi – Assessore alla Cultura Regione Calabria

Salvatore Cirillo – Consigliere Regionale

Marcello Cirillo – Musicista presentatore showman

Massimo Bonelli – Direttore artistico KTF 2022

Mimmo Cavallaro – Musicista

VENERDI 26 AGOSTO

ore 18,30 (Piazza Nuova)

Reportage della Guerra in Ucraina

Giornalista con immagini video

Giornalista Moderatore – Ilario Camerieri