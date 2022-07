In uscita il nuovo singolo del reggino Maurizio Caristo

Oggi in uscita il nuovo singolo del cantautore reggino Maurizio Caristo, intitolato “Spermatozoi”, distribuito da Believe, edizioni Lungomare Srl di Vittorio Costa con riprese e montaggio video di Ettore Diliberto e Francesca De Bonis.

“Con questo singolo ho voluto mettere in evidenza il processo della vita a partire dalla fase embrionale di ogni essere umano, che improvvisamente, nasce e si ritrova catapultato in una società pronta ad ostacolare sogni e ambizioni di ogni individuo”, sottolinea l’autore “quindi non sapremo mai prima di nascere quale faccia di medaglia ci tocca nella nostra vita terrena. Una vita in cui potremmo nascere poveri, ricchi, benestanti, belli, brutti, con disabilità o con gusti sessuali diversi”.

Sta di fatto che per il giovane cantautore, il vero problema della società odierna è l’abuso di potere, la mancanza di meritocrazia e tanti altri aspetti che tolgono la vera libertà a ciascuno di noi ostacolandone la realizzazione. Denuncia il nostro passaggio dall’essere degli umani, fino a diventare dei veri e propri numeri, privati, quindi, della bellezza di ogni individualità e della vera libertà che viene assegnata dalla natura dal suo principio.

Il singolo è accompagnato da un videoclip che raccoglie pienamente e ironicamente le sensazioni trasmesse dal brano (in video è da oggi disponibile sui canali YouTube: https://youtu.be/uksZeXlvEE4).