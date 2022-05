Annullato il concerto dei Modà a Reggio Calabria

A causa di motivi organizzativi e connessi alla produzione, l’appuntamento con i MODA’, previsto al Palasport di Reggio Calabria il prossimo 17 maggio, è cancellato.

Tutti gli acquirenti dei biglietti potranno richiedere il rimborso del prezzo pagato entro e non oltre il giorno 12 maggio, con le modalità indicate su www.TicketOne.it.

In alternativa alla richiesta di rimborso, sarà possibile conservare il biglietto acquistato per lo spettacolo di Reggio Calabria e partecipare ad uno dei 2 concerti dei MODA’ a Catania (13 e 14 maggio), convertendo presso la biglietteria del Palasport di Catania il biglietto di Reggio Calabria.

N.B.: il biglietto di Reggio Calabria potrà essere convertito in un biglietto per Catania, esclusivamente di settore parterre in piedi.

Ulteriori informazioni su www.ticketone.it