Il Kroton Jazz Festival si conferma come un evento culturale e turistico di rilievo

Dopo il grandissimo successo del Summer Fest, che ha richiamato sul Lungomare Gramsci di Crotone migliaia di persone da tutta la Calabria, in questi giorni si è celebrata una vera e propria festa del jazz. Un cartellone di tutto rispetto con ospiti di caratura nazionale e internazionale all’interno del Kroton Jazz Festival.

Il Direttore Artistico del Lamezia Jazz Festival ospite nell’ultimo appuntamento plaude alla rassegna del Kroton Jazz. In una breve nota ha rilasciato una breve dichiarazione: “ Il miglior modo di valorizzare una città, creando momenti esperienziali attraverso i quali i visitatori hanno percepito, il sentire la vera anima, la vera essenza di quel luogo.

Sono felice che la Calabria e la Città di Crotone abbia saputo vivere questi giorni di festival, Musica, cultura e momenti di condivisione che hanno unito cittadini e visitatori, vivendo al meglio i luoghi del Centro Pitagorico. Come Musicista e Amico della Città crotonese, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a chi ha lavorato alla riuscita di questo importante evento: alla squadra amministrativa, agli Amici appassionati di questa musica per la visione e la passione, agli artisti e giornalisti che hanno impreziosito il programma, alle associazioni, agli uffici comunali per la collaborazione e l’impegno. Un grazie speciale anche ai residenti, che hanno accolto con entusiasmo il fermento e la vivacità che hanno accompagnato la terza edizione del Kroton Jazz festival. Questo festival – ha concluso il Maestro Egidio Ventura – non è solo un appuntamento culturale, ma ha cercato di essere anche un simbolo della nostra identità e della capacità di fare squadra. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo di crescere ancora e far conoscere sempre di più la nostra straordinaria comunità”.