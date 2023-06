Scuola Margherita di Crotone organizza concerto sotto ponte della 106

Artisti di strada, questo poteva sembrare giovedì 9 giugno 2023, sotto il ponte della ss 106, zona Margherita in Crotone, per l’evento che si è svolto alle ore 17:30 nel tardo pomeriggio dal titolo “Non muri, ma ponti sorretti dalla musica”, Invece no, nonostante Crotone disponga di innumerevoli teatri, sale e locali adatti a questi spettacoli, i docenti e gli allievi della scuola Margherita, istituto comprensivo Papanice, hanno deciso di esibirsi sulla strada, proprio sotto quel ponte.

A questo punto ci si potrebbe chiedere il perché hanno deciso di fare questo gesto. Molti di noi diranno semplicemente “per far ascoltare la musica a tutti” e invece non è questo il motivo.

La spiegazione a questo gesto è da cercare nella storia della città di Crotone, dove la musicoterapia era alla base della scuola Pitagorica e Pitagora stesso insegna che qualunque cosa possa giovare al prossimo è sempre ben accetta e per portare tale giovamento bisogna andare per le strade, nei posti più disparati, diversi o strani. Proprio questo è quello che hanno azzardato a fare gli allievi della scuola Margherita, ossia portare gioia artistica in un posto dove mai nessuno penserebbe di fare qualunque tipo di attività.

Ma questi giovani artisti, non hanno fatto gioire soltanto le nostre orecchie, perchè si è voluto dedicare un momento al ricordo di quanto successo a Febbraio sulla spiaggia dello Steccato di Cutro dove sono morti decine di migranti. Le melodie sono state incorniciate da un balletto sulle note di Run Boy Run e l’armoniosa esibizione è stata seguita dalle parole poetiche del testo “libertà”, scritto dal professore Emmanuele Saccà mentre su queste veniva proiettato un video registrato proprio sulla spiaggia dello Steccato di Cutro. A conclusione di questo momento dedicato alla memoria la bellissima voce di una alunna che sulle note della colonna sonora del Titanic ha intonato “My Heart Will go on “.

Assistevano gioiose e soddisfatte la dirigente dell’istituto dott.ssa Marina Agostino e la sua vice prof.ssa Alessandra Rizzo. Il termine artisti di strada in questo caso, è bene trasformarlo in “arte sulla strada” , eh si è proprio quello che ieri hanno fatto gli allievi dell’ istituto Margherita, sapientemente diretti dai docenti Michele Catalano, Emmanuele Saccà, Rosario Lullo, Simone Benedetto Ciulla. Speriamo presto di poter nuovamente assistere a questi incantevoli momenti artistici.

Gli eventi dedicati ai saggi di fine anno dell’intero istituto comprensivo Papanice si sono conclusi ieri 10 Giugno con altri due concerti nei plessi FONDO GESU’ e PAPANICE