“Amo la Notte”: l’ultimo singolo, del cantautore crotonese Barretta, dedicato a Crosia

Amo la notte, è il nuovo singolo del cantautore calabrese Cecè Barretta che parla d’amore, sogni e di Crosia. Il video-clip musicale è stato presentato lo scorso giovedì 6 ottobre nella Sala consiliare del comune traentino e sarà uno degli strumenti che saranno inseriti nella rete di promozione territoriale che l’Amministrazione Russo ha tessuto sin dal 2014 per portare il nome, le bellezze e le tradizioni della Città oltre i confini del territorio.

Il connubio tra la musica popolare espressa da Cecè Barretta, uno degli artisti che oggi rappresenta al meglio l’animo calabrese, e la promozione di un territorio ricco di tante unicità premiate con la Bandiera Spighe Verdi 2022 è stato creato e voluto dal Presidente del Consiglio comunale con delega al turismo e al marketing territoriale, Francesco Russo.

«Ho pensato che attraverso le melodie e i ritmi coinvolgenti espressi da Cecè Barretta – dice Russo – si potesse creare un veicolo di promozione nuovo, innovativo e originale. E così è nata “Amo la notte”. Una canzone travolgente, come solo un artista del calibro di Cecè poteva mettere in piedi, accompagnata da un video che racchiude le bellezze del nostro territorio: il mare, la valle del Trionto, il Centro storico di Crosia, le nostra campagne, gli uliveti; bellezze uniche nel loro genere e chiuse tutte insieme in quel lembo di terra in cui viviamo che – precisa ancora Il presidente del Consiglio comunale – rappresenta un valore reale riconosciuto da un ente europeo come la Fondazione per l’educazione ambientale (FEE) assegnando al nostro comune la prestigiosa Bandiera delle Spighe Verdi 2022 . Un ultimo e non meno importante elemento che è stato determinante per la buona riuscita di questo progetto è il lavoro di squadra e soprattutto l’impegno, il talento e la grandissima professionalità messa in campo dall’Accademia NewEurodance di Sandra Galati, dal maestro Davide De Giorgi e dal gruppo di artisti locali che si è messo in gioco in questa avventura».

Il video-clip “Amo la notte” sarà pubblicato domani (domenica 9 ottobre) sul canale YouTube del cantautore crotonese (https://www.youtube.com/channel/UCL9oDOWFLrCsZjeH-qWVbRw). La sua realizzazione vede coinvolta l’anima della comunità traentina. Non solo gli scorci, i panorami e i luoghi di Crosia, il video porta con sé un concept artistico d’impatto, innovativo, studiato proprio per coniugare musica e marketing territoriale. Le musiche e il testo di “Amo la notte”, infatti, hanno ispirato la regia di Davide De Giorgi (che ha partecipato anche come attore protagonista) che ha guidato le riprese di Photo Video Studio di Giovanni e Domenico Noce insieme alla direzione artistica e coreografica di Sandra Galati. Sulla scena, invece, hanno interpretato le musiche e le parole della canzone, Noemi Maria Chiodo (attrice protagonista) insieme al corpo di ballo composto da Felicya Serrano (prima ballerina), Ilenia Russo, Morena Porco, Teresa Fontana, Marica Mazza, Chiara Sapia, Gioia Mazziotti e Veronica Anfuso.