“Note d’Alba” e “PoeMare festival”: i prossimi eventi a Cariati

I primi raggi del sole, la leggera brezza marina, il fruscio delle onde e le dolci note di un pianoforte.

E’ l’incantevole cornice che ospita Note d’Alba, il suggestivo concerto di pianoforte all’alba ed in riva al mare, giunto alla seconda edizione.

Organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Libere note, l’appuntamento ha identica location e stessa data della prima edizione: domenica 11 agosto alle ore 05.30 sulla spiaggia antistante il lungomare C. Colombo.

Ad incantare gli spettatori sarà ancora il Mº Leo Caligiuri che con la sua maestria regalerà un momento davvero unico ed emozionante, aspettando l’alba di un nuovo giorno.

Un altro straordinario evento del cartellone estivo cariatese, destinato ormai a diventare una piacevole ed attesa consuetudine per concittadini e turisti.

Piacevole ed atteso come il PoeMare festival, tre serate all’insegna della poesia dell’arte e della cultura giunto anch’esso alla seconda edizione.

La kermesse, organizzata dall’omonima Associazione con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha preso il via il 9 agosto nella cornice di piazza Santa Croce nel centro storico.

L’evento, che quest’anno ha come tema “Tornare a casa”, proseguirà domenica 11 con due appuntamenti, alle 19.00 sulla spiaggia antistante il lungomare C. Colombo ed alle ore 22:00 in piazza Santa Croce con lo spettacolo di Gloria Riggio, campionessa nazionale di poetry slam.

Sabato 13 agosto la serata conclusiva con la proclamazione del vincitore assoluto del Premio PoeMARE a Cariati 2024.