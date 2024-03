Rossano celebra la musica di Fabrizio De André

Un evento collettivo per ricordare il grande Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa utilizzando lo strumento della cantata, che è espressione della passione genuina di chi ama la musica del cantastorie genovese e che viene portata avanti da anni in tantissime città d’Italia.

La Cantata per Faber, organizzata dall’Associazione Apparté, avrà luogo domenica 3 marzo con raduno alle ore 18 in Piazza Steri, ed è aperta a chiunque voglia trascorrere un pomeriggio fra musica e scoperta dei luoghi. La cantata sarà infatti itinerante nei vicoli e piazze di quella che De André avrebbe chiamato la Città Vecchia, e chiunque potrà portare uno strumento o semplicemente la propria voce per un momento di bellissima condivisione che nasce da un presupposto: nella cantata non ci sono spettatori ma solo protagonisti.

L’evento si inserisce in quella che è la prima edizione di “…e Musicar camminando”, rassegna che l’Associazione Apparté ha deciso di dedicare alle donne e agli uomini che hanno fatto la storia della musica italiana e che vedrà il Centro Storico di Rossano protagonista di un viaggio nel cuore del nostro cantautorato.