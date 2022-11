A Cosenza “Tu sei bellezza” il concerto per la cattedrale

Grande attesa per il concerto “Tu sei bellezza-Concerto per la cattedrale” che si terrà domani sera alle ore 19.30 (ingresso libero), grazie alla disponibilità del parroco rettore della cattedrale Don Luca Perri. Un evento organizzato per celebrare gli 800 anni della Cattedrale, divenuta dal 2011 “Patrimonio testimone di una cultura di pace dell’Unesco”. Il titolo emblematico del concerto è tratto dal brano “Lodi all’Altissimo” di Monsignor Marco Frisina (sacerdote e compositore), fortemente voluto dalla Fidapa, Federazione Italiana nata con l’intento di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. La Fidapa di Cosenza, particolarmente attiva sotto la guida della presidente Elena Pistilli, ha restaurato l’Edicola Votiva posta sulla facciata esterna della Madonnina degli Orefici. La presidente Pistilli ha evidenziato che “l’Edicola Votiva della Madonnina degli Orefici è parte di un patrimonio unico e identitario della città che merita di essere conservato e conosciuto. Infatti, nel 1990, l’allora presidente della Fidapa Beatrice Quintieri restaurò il tessuto pittorico. Oggi, noi siamo intervenuti sull’Edicola in occasione degli 800 anni della cattedrale”.

Protagonisti del concerto saranno: l’Orchestra Officine Sinfoniche Telesiane, diretta dal maestro Concita Silvestri; il Coro polifonico Mater Dei, diretto dal maestro Carmela Martire; il coro di voci bianche della scuola d’arte Musikè di Cosenza. Professionisti e studenti si esibiranno sulle note di: Nino Rota; Ennio Morricone; Astor Piazzolla; Marco Frisina; Jacques Arcadelt; Virginio Aiello. La serata sarà impreziosita da contributi di interesse storico artistico a cura degli studenti del Liceo classico Telesio di Cosenza coordinati dai professori Patrizia Casciaro e Gianluca Covelli. Gli approfondimenti culturali saranno incentrati sulla Cattedrale, sul monumento di Isabella D’Aragona, sulla Stauroteca, sulla Madonna del Pilerio e sull’Edicola Votiva esterna della Madonnina degli Orefici.

Il concerto è stato realizzato in collaborazione con il dirigente scolastico del Liceo classico Telesio, l’ingegner Antonio Iaconianni. L’evento è stato patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Cosenza, rappresentati rispettivamente dalla presidente Rosaria Succurro e dal sindaco Franz Caruso. Partner della serata: la Scuola d’Arte Musikè e De Luca strumenti musicali.