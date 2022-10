L’artista calabrese Cristian Conforti, in arte “Senza Cuore” tra i 43 artisti selezionati da Amadeus per le audizioni di Sanremo Giovani

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani presieduta da Amadeus, in veste di Direttore Artistico, ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago.

Tra questi artisti c’è Cristian Conforti, in arte Senza Cuore, artista che nasce a Cariati in provincia di Cosenza il 21 Agosto 2001, che ha presentato il brano dal titolo “48 h” (Up Music).

Fin dai primi anni dell’adolescenza si iniziò ad appassionare alla musica e iniziò a scrivere le sue prime canzoni.

Ha sempre tenuto questo sogno nel cassetto fin a quando decise che era ora di aprire quel maledetto cassetto e di cantare.

Decide di partecipare ai casting presso gli studi di registrazione Up Music in Cernusco sul Naviglio (MI) dove viene selezionato per un contratto discografico con l’etichetta “Il Branco Publishing“.

Tra il 2021 e il 2022 comincia a lavorare con Sabatino Salvati e Vittorio Valenti. Nasce “48 h”, brano con cui l’etichetta decide di presentarlo alle selezioni di Sanremo Giovani 2022.