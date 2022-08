CoRo Summer Fest, domani la commedia in due atti “Volpi e Galline”

Domani sera – venerdì 12 agosto 2022 – per la 13ª edizione della kermesse “Sipario d’Oro”, all’interno del cartellone del CoRo Summer Fest, si terrà in Piazza Steri, con inizio alle 21.30, evento gratuito, la commedia in due atti, amata dal pubblico e pluripremiata, della Compagnia Teatrale Codex 8&9, diretta dall’attore e regista Gianpiero Garofalo, “Volpi e Galline”.

La trama è un chiaro omaggio all’intramontabile “Parenti serpenti” di Monicelli: una coppia di anziani coniugi che chiede di andare a vivere con uno dei figli, nessuno dei quali li vuole ospitare. E la macabra idea è dietro l’angolo, salvo poi scoprire che i genitori hanno dei libretti di risparmio. È questa “Volpi e galline”, una commedia che non fa solo ridere di gusto, ma anche riflettere.