Il 6 agosto a Paludi il concerto di Pupo

Sarà inaugurata questa sera, venerdì 5 agosto, la mostra fotografica “Volti, luoghi e tradizioni sotto le stelle” per le vie del Centro storico, a cura dell’associazione Luce. L’appuntamento è alle ore 19.00 in piazza B. Croce per l’evento nel corso del quale si procederà alla premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Uscimmo a riveder le stelle”. A seguire, sempre nel Centro storico, Spettacolo itinerante dalle ore 20.30 mentre, dalle 22.30 Discoteca sotto le stelle – live set by Dj Malta e Mummy J Voice.

L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna “Castiglione di Paludi: e uscimmo tutti a riveder le stelle” inserita nel Piano integrato Cultura 2021 – Esplorando lo spazio celeste, che ha preso il via a fine luglio e che prevede eventi fino al prossimo ottobre presso il Parco archeologico, il Centro polivalente e il Centro storico di Paludi.

L’estate paludese 2022 prosegue domani, sabato 6 agosto, con un doppio appuntamento: prima serata dedicata al cinema con la proiezione alle 20,30 del celebre film di Steven Spielberg “E.T. l’extra-terrestre”, per il quale Carlo Rambaldi vinse l’Oscar ai migliori effetti speciali; in seconda serata, a partire dalle 22,30, spazio alla musica con il gran concerto sotto le stelle del celebre Pupo.