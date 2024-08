Domani Massimo Varini, Ciro Manna & Andy Martongelli al RockOn Martirano Lombardo

A poche ore dall’atteso “G3 – Italy” targato RockOn Martirano Lombardo, che martedì 27 agosto vedrà salire sul palco di Piazza Matteotti Massimo Varini, Ciro Manna & Andy Martongelli, fuori i nomi di chi avrà il compito di accompagnare questi tre fuoriclasse della chitarra made in Italy nell’unica tappa nazionale della risposta, tutta italiana, al celebre progetto concepito da Joe Satriani nell’ormai lontano 1996, con l’intento di riunire tre fra i più grandi chitarristi al mondo per una serie di concerti evento.

Si tratta di:

– Davide Calabretta, batterista dei Noveria e insegnante CPM EDU. Endorser Diril Cymbals, Blue Drums Head e Evo Drumsticks, ha al suo attivo importanti collaborazioni con Paul Gilbert, Robben Ford, Ian Paice e tanti altri.

– Giovanni Zaccaria, bassista ed educatore musicale, nonché insegnante CPM Edu, MLT Gordon e Orff-Schulwerk. Anche lui vanta collaborazioni di un certo spessore con artisti del calibro di Paul Gilbert, Ian Paice e Virgil Donati.

Una sezione ritmica di alto profilo cui si aggiungerà, durante la jam session finale, il cantante Vins Perri, frontman degli Sharada e batterista dei Nimby, senza dimenticare l’esperienza con gli “Into The Purple”, sempre in supporto del leggendario batterista dei Deep Purple, Ian Paice.

In apertura, i Tetracluster, giovane band prog metal calabrese reduce dalla release del primo singolo, “Orange Killer”, disponibile dal 19 Luglio 2024 su tutte le piattaforme digitali. Ingresso, come sempre, gratuito. Start ore 21.

RockOn XVII

G3 – Italy feat. Massimo Varini, Ciro Manna & Andy Martongelli

Opening act: Tetracluster

27 agosto 2024

Piazza Matteotti, Martirano Lombardo (CZ)

Ingresso gratuito