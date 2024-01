AMA Calabria: sold out per “Lo Schiaccianoci” a Lamezia Terme

Una storia che trasporta in un mondo magico e fiabesco, fatto di avventure incredibili e fantasiose. “Lo Schiaccianoci” è uno dei balletti più famosi in Italia e nel mondo, conferma avuta anche con il sold out per lo spettacolo inserito nella stagione teatrale di AMA Calabria. Le sue musiche sono ormai conosciute e hanno fatto sognare intere generazioni e sarà il Russian Classical Ballet di Mosca che lo porterà al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme venerdì 19 gennaio, alle ore 21, trasformando i passi di danza in movimenti fatati. L’evento è finanziato con risorse PAC 2014/2020 erogate ai sensi dell’Avviso Pubblico “Eventi di promozione culturale” emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Le coinvolgenti composizioni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, nate appositamente per questo balletto, ne hanno fatto la storia, e ancora oggi è possibile ascoltarle ovunque, conservando nei propri ricordi melodie indimenticabili. I passi di danza de “Lo Schiaccianoci” sono stati ispirati dalla fiaba del 1816, scritta da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, “Lo schiaccianoci e il re dei topi”. Nel corso degli anni la storia è stata riadattata su più fronti, da quello teatrale a quello cinematografico, continuando a rimanere una delle fiabe più apprezzate da grandi e piccini.

L’evento, suddiviso in due atti, porta in scena una delle pietre miliari della danza classica e la rappresentazione dell’acclamato Russian Classical Ballet ripropone le coreografie del francese Marius Petipa. L’atmosfera quasi onirica, che vede protagonista una ragazza intenta a sognare un principe, avrà al centro della scena un cast stellare di ballerini russi, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

La storia che prenderà vita con piroette e scarpette a punta, sarà la perfetta favola che ci è stata raccontata almeno una volta nella vita. Il Principe Schiaccianoci interpretato da Ilnur Gaifullin, è in pericolo, impegnato in una battaglia contro il Re dei Topi. A quel punto sarà Clara, la protagonista magistralmente portata in scena da Irina Sapozhnikova, a salvare lo Schiaccianoci che la porterà nel suo regno fatato, dove incontrerà anche la dolce Fata dello Zucchero. Sul palcoscenico, accanto ai due protagonisti, danzeranno anche Renata Khasanova, Gleb Sageev, Mariia Vinokurova, Aias Dopai, Iuliia Selkova, Fidan Daminev, Liubov Savukova, Azamt Makeyev, Viktoria Kostantinova ed Irina Erkisheva.

“Lo Schiaccianoci” attira non solo i più piccini, ma anche gli adulti, grazie alla capacità di attivare l’immaginazione e di riportare alla mente i più piacevoli ricordi dell’infanzia. Uno spettacolo a cui assistere con tutta la famiglia, in grado di mettere il buon umore.

Il Russian Classical Ballet, nasce con l’obiettivo di portare avanti la tradizione del balletto classico russo. Diretto da Evgeniya Bespalova, ha sede a Mosca ed è una compagnia composta da ballerini che hanno frequentato le scuole di danza più prestigiose. Un cast internazionale che porta nei teatri di tutto il mondo i balletti più conosciuti come “Il Lago dei Cigni”, “Romeo e Giulietta”, “La bella addormentata”, per citarne solo alcuni.

I biglietti per “Lo Schiaccianoci” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

