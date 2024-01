Centenario di Franco Costabile, a Cicala in scena il reading “Per altri sentieri” di Giovanni Mazzei

Domenica 14 gennaio si è svolta presso Cicala un’importante preview di quello che sarà l’anno di eventi dedicati al centenario del poeta di Sambiase, Franco Costabile.

Nel piccolo centro delle pre-Sila catanzarese, presso il “Catoio” di Tonino Talarico, un libero luogo di incontro e condivisione artistica, dove l’arte è celebrata in un clima di convivialità e reciproca bontà umana, è andato in scena il reading Per altri sentieri di Giovanni Mazzei.

Accompagnato alla chitarra da Franko Talarico, Mazzei, presidente dell’associazione Dorian – la cultura rende giovani e Direttore Artistico del Comitato per le Celebrazioni del Centenario di Franco Costabile, ha presentato un reading coinvolgente e appassionante. L’occasione è stata propizia per approfondire e esplorare le vicende umane e poetiche di Franco Costabile, un autore che si rivela sempre incredibilmente attuale.

Il reading si è snodato lungo la vicenda biografica e poetica di Costabile, alternando analisi autoriale e letture di poesie. Temi poetici, critica letteraria e traumi familiari si sono intrecciati in un turbinio di emozioni, amplificate dalle poesie del talentuoso poeta calabrese e sublimate dagli intermezzi musicali. Questi ultimi hanno saputo esaltare e amplificare le suggestioni liriche e artistiche, creando un’atmosfera unica.

In due turni distinti e separati, per venire incontro alle esigenze di un pubblico numeroso e variegato, nel quale figurano anche i ragazzi di Terra Mater Cicala, Mazzei ha catturato l’attenzione degli uditori con la storia umana e artistica di Franco Costabile.