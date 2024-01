Vacantiandu: a Lamezia terme, sabato 20 gennaio, lo spettacolo irriverente “Caino si è fatto prete” di e con Sasà Palumbo

Il fine settimana a teatro del pubblico de I Vacantusi promette ancora risate. Dopo lo straordinario sold out dello spettacolo comico “Tutta colpa del poliamore” del duo siciliano I Soldi Spicci, che ha trascinato la platea gremita in un dialogo esilarante e coinvolgente, divertendo i tantissimi giovani presenti con battute e riferimenti a tendenze e mode dei nostri giorni e appartenenti al decennio passato, aprendo uno squarcio sul modo di intendere i rapporti di coppia e una riflessione profonda sul significato di amore e “appartenenza”, ancora in programma una serata a sfondo umoristico che celerà non troppo velatamente una morale su cui riflettere.

Il prossimo sabato, 20 gennaio, alle ore 21, infatti la rassegna Vacantiandu accoglie lo spettacolo “Caino si è fatto prete”. Scritto, diretto e interpretato da Sasà Palumbo, la commedia promette di trasportare il pubblico in un viaggio tragicomico attraverso le sfide e le speranze di una comunità in un quartiere a rischio di Napoli. La trama, ambientata in una parrocchia già alle prese con numerosi problemi, si sviluppa intorno al personaggio di padre Fedele che trova l’opportunità ideale per i suoi loschi affari, approfittando della scarsa affluenza di giovani e fedeli. Tuttavia, il destino ha in serbo una svolta inaspettata quando don Angelo, stanco degli intrighi e del declino spirituale della sua parrocchia, decide di reagire. Il suo alleato improvvisato è il suo gemello Carmine, un cuore buono e ignorante che, con il suo arrivo, cambierà il corso degli eventi e darà vita a situazioni esilaranti e commoventi.

“Caino si è fatto prete” offre uno sguardo unico sulla redenzione e la forza dell’unità comunitaria, il tutto condito con un tocco di umorismo irresistibile. La trama, che gioca con l’idea di “come può essere contraddetto un testo biblico”, si sviluppa in modo sorprendente, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Oltre al carismatico Sasà Palumbo, il cast include Raffaele Wirz, Orlando Rea, Franco Tortora, Antonella Romano, Rosa Cece, Daniele Lops, Laura Minichini, Fabio Sautariello, Fatima Sugliano, Luca Palumbo, Diego Palumbo, Diego Sugliano, Miriam Guadagno, Sofia Sautariello. La scenotecnica è curata con maestria da Raffaele Guadagno.

Lo spettacolo è un mix perfetto di commedia e dramma che non mancherà di catturare il cuore del pubblico.

“Caino si è fatto prete” in cartellone il 20 gennaio prossimo arricchisce la rassegna Vacantiandu 2024 che sta già registrando un grandioso successo di pubblico per una programmazione ricchissima in cui compaiono nomi di spicco del panorama italiano e spettacoli internazionali.

Tutte le informazioni riguardanti biglietti e prevendite sono disponibili sul sito www.ivacantusi.com o presso la Segreteria Organizzativa di Corso Giovanni Nicotera, 237