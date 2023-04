“Mohican” original musical: arriva al Politeama di Catanzaro, il 21 aprile, lo spettacolo nato durante la pandemia

Arriva a Catanzaro al Teatro Politeama Mario Foglietti il 21 aprile alle ore 21.00 “Mohican” original musical, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, musiche di Emanuele Tedeschi, coreografie di Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, con la Compagnia RDL e con in scena più di 40 artisti, 200 costumi, oltre 20 cambi di scena, 30 comparse con gli allievi della RDL Academy, per quasi tre ore di spettacolo.

L’appuntamento nel capoluogo calabro rappresenta la data zero, una anteprima, della nuova tournèe di Mohican che vedrà anche due date straordinarie estive al Teatro Leo Amici di Rimini, il 21 giugno e il 5 agosto, prima di ripartire nell’autunno 2023 per altri teatri italiani.

Una storia vera, di circa 120 anni fa, tra Inghilterra e Stati Uniti, un racconto d’amore, di sopraffazione, di lotta e di ricerca della verità, alla scoperta della spiritualità degli Indiani d’America. Ma anche un grande omaggio alla figura femminile, sottolineando lo spirito di abnegazione, la forza e l’amore della donna, aspetti questi ancor più da mettere in luce e sottolineare nel periodo attuale. Mohican è l’ultima opera di Carlo Tedeschi, noto autore e registra italiano, che ha firmato in 40 anni di carriera, 25 spettacoli teatrali, riscuotendo ampio consenso di pubblico in Italia e all’estero.

Info e prenotazioni 0961 501818 www.politeamacatanzaro.net

biglietti on line su https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro

I diversi piani di lettura del lavoro teatrale rendono lo spettacolo particolarmente attuale ed apprezzabile ad un variegato pubblico, toccando i temi del colonialismo di fine ‘800 e inizio ‘900 nel Nuovo Mondo, la sopraffazione dei nativi americani, il ruolo della donna e il suo essere considerata proprietà della famiglia o del proprio gruppo di riferimento quale merce di scambio per matrimoni di interesse. Di converso, esalta la forza delle donne che sanno resistere e incontrarsi tra esse in nome della solidarietà e di valori condivisi. Gli stessi che Mohican racconta ed esprime nei fatti con alcuni esploratori, ritrovando poi l’amore perduto. La storia d’amore e d’indomabile forza d’animo fa da sfondo.

Le musiche a cura di Emanuele Tedeschi, travalicano l’ambientazione teatrale per sconfinare in una orchestrazione prettamente cinematografica.

Le scenografie e gli effetti speciali rendono la scena vivida agli occhi dello spettatore che viene coinvolto con alcune performance che avvengono proprio in mezzo al pubblico rendendo quest’ultimo oltremodo partecipe e travolto dalla vicenda.

La preziosa ricerca sul fronte coreografico, attuata da Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, mescola valzer, danze ottocentesche, danza classica aggiungendo poi la contaminazione tra danza rituale e il genere contemporaneo nelle scene della tribù moicana.

TRAMA

Tratto da una storia vera, “Mohican” narra dell’amore contrastato tra Eliane e un giovane indiano della tribù dei Mohicani. E’ la stessa anima di Eliane che la racconta al pubblico, facendogli vivere i momenti salienti, i drammi, le gioie, la passione e le vicende delle sopraffazioni subite dal popolo nativo di quell’area del Nord America. Un intreccio armonioso e complesso che prende al cuore lo spettatore, facendolo diventare partecipe delle grandi emozioni che travolgono i personaggi ma anche delle epiche tradizioni e profonda spiritualità della tribù mohicana. Nello scontro drammatico tra diverse culture accade invece che Mohican si faccia portavoce di un nuovo dialogo tra le differenti realtà, in nome di una rinnovata umanità, capace di accoglienza e integrazione. Eliane e Mohican, lei di origine inglese e lui indiano, daranno vita così ad una vicenda avvicente e ricca di colpi di scena.

Mohican orginal musical é nato in periodo di pandemia ed è il risultato di un grande lavoro che da sempre accompagna il valore artistico delle opere di Carlo Tedeschi, con il sostegno tecnico operativo di chi si affianca e condivide l’opera umanitaria dell’associazione Dare; è promosso dalla Fondazione Leo Amici, attiva insieme alla Dare, con azioni concrete di solidarietà in Italia e all’estero.