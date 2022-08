Vittorio Grigolo travolge con la sua energia il pubblico di Armonie d’Arte Festival

Una sferzata di energia, un vero e proprio inno alla vita. Lo spettacolo confezionato da Armonie d’Arte Festival e andato in scena ieri sera al Parco Archeologico Scolacium di Borgia, in provincia di Catanzaro, rimarrà tra i momenti più belli di questa XXII edizione progettata e realizzata abilmente dal direttore artistico Chiara Giordano.

Il tenore internazionale Vittorio Grigolo ha travolto il pubblico con la sua bravura e simpatia, regalando uno show di arte vocale e teatrale, fra talento musicale e istinto scenico.

Una straordinaria voce ma anche una notevole intelligenza interpretativa che ha reso speciale ogni brano eseguito: dalle arie d’opera più note alle canzoni napoletane classiche più amate, e ai temi ormai immortali della musica “cantabile”.

Eccezionale il pianista Marco Boemi che ha accompagnato Grigolo in tutte le esecuzioni, quasi come in un gioco dove si sono fusi arte e tecnica, amore e pensiero.

E, poi, lei, il soprano d’arti Silvia Colombini, sublime, elegante e grintosa allo stesso tempo. Oltre a duettare con il grande tenore, l’artista musicista ha presentato in prima assoluta il bozzetto “Lonely Moons“, un suggestivo dialogo tra lune lontane e solitarie tra l’est e l’ovest del mondo.

Doppio bis per l’eccezionale trio con “O sole mio” e “Volare” che Grigolo ha dedicato espressamente alla Calabria.

“Ringrazio per l’invito Chiara Giordano – ha dichiarato il tenore – che con passione e perseveranza sta portando avanti questo Festival, unico per la sua bellezza e ricchezza di contenuti. Questo evento è stato creato espressamente per Armonie d’Arte. Esibirmi in questa cornice spettacolare, dove arte e storia si uniscono e fondono, è stato per me un onore e non vedo l’ora di poterci tornare.”

Grigolo ha ricevuto uno speciale riconoscimento realizzato dagli orafi Michele e Antonio Affidato, la maschera apotropaica simbolo di fortuna e successo per il futuro. A consegnare sono state il direttore della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro, Stefania Argenti, e il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco.