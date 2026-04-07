Salvatore Frega tra i protagonisti del Summit della Diaspora 2026: la voce contemporanea arbëreshë nel panorama internazionale

Il compositore e direttore artistico Salvatore Frega sarà tra i protagonisti del Summit della Diaspora 2026, in programma il 14 e 15 aprile, uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati alle comunità diasporiche e al dialogo culturale internazionale. L’iniziativa è ideata e promossa dal Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica d’Albania, guidato dal Ministro Igli Hasani, e nasce con una visione strategica precisa, sostenuta dalla speciale attenzione del Primo Ministro albanese Edi Rama, da anni impegnato nel rafforzamento dei legami culturali tra l’Albania e le comunità della diaspora nel mondo.

Presente in qualità di compositore e artista arbëreshë, Frega rappresenta una delle espressioni più autorevoli della contemporaneità musicale italiana legata alle radici identitarie della diaspora. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di confronto tra culture, linguaggi e visioni, dove la tradizione si rinnova attraverso nuovi codici espressivi.

La figura di Salvatore Frega si distingue per una scrittura musicale riconoscibile, capace di coniugare profondità strutturale e ricerca timbrica, con una particolare attenzione al valore simbolico del suono come strumento di identità e memoria. In questo senso, la sua presenza al Summit assume un significato che va oltre il contributo artistico: diventa testimonianza viva di una cultura che continua a evolversi senza perdere il proprio nucleo originario.

«Essere parte della diaspora arbëreshë oggi significa abitare una doppia appartenenza: custodire e, allo stesso tempo, trasformare», afferma Frega. «La musica è il luogo in cui questa tensione diventa linguaggio condivisibile».

Il Summit della Diaspora 2026 riunirà esponenti del mondo culturale, accademico e istituzionale provenienti da diverse comunità internazionali, con l’obiettivo di promuovere connessioni, progettualità e nuove prospettive di sviluppo.

La partecipazione di Salvatore Frega conferma il ruolo centrale dell’arte e della musica come strumenti di rappresentazione identitaria e come ponte tra passato e futuro, tra radici e innovazione.