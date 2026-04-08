Sparatoria a Tropea: un ferito trasportato in ospedale

Sparatoria a Tropea in via Liberta’. Per cause ancora in corso di accertamento, due clienti di un bar hanno avuto un acceso diverbio sfociato in una sparatoria.
Ad avere la peggio e’ stato uno dei due avventori del bar, D.G., che e’ rimasto ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco ed e’ stato trasportato nel locale ospedale. La persona che ha aperto il fuoco si e’ invece dato alla fuga e viene attivamente ricercato dalla polizia del Posto fisso che con alcuni agenti si e’ recata sul posto per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini.