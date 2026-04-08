Confesercenti Reggio Calabria: “Il Patto per il Commercio è un passaggio importante perché prova a rendere stabile nel tempo il confronto tra Comune e associazioni di categoria”

Confesercenti Reggio Calabria esprime soddisfazione per la sottoscrizione del “Patto per il Commercio e lo Sviluppo Economico della Città di Reggio Calabria”, ritenendolo un risultato importante non soltanto per i contenuti del documento, ma soprattutto per il metodo che introduce: un confronto strutturato tra ente e rappresentanze economiche, destinato a consolidarsi nel tempo oltre i singoli cicli amministrativi.

“Come Confesercenti Reggio Calabria giudichiamo molto positivamente questo Patto, perché il suo valore più importante non sta soltanto nei contenuti, ma nel fatto che prova finalmente a costruire una collaborazione stabile tra Comune e associazioni di categoria. Per troppo tempo il confronto tra ente e rappresentanze è dipeso più dalle sensibilità del momento che da un’impostazione strutturata. Qui, invece, si pongono le basi per un metodo stabile, permanente e verificabile, capace di accompagnare nel tempo le politiche a sostegno delle imprese e della città. In questa direzione vanno anche il Tavolo Permanente dell’Economia e la Consulta delle Associazioni di Categoria di Reggio Calabria, che possono dare a questo confronto una forma più stabile, ordinata e continuativa”, dichiara il presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio.

“Riteniamo molto importante, tra le tante proposte valide emerse dal confronto con le associazioni di categoria, anche il richiamo al Distretto Urbano del Commercio, tema che Confesercenti sostiene da tempo e che ha indicato anche come uno dei punti fondamentali del progetto strategico ‘Visione Reggio 2030’, presentato il 21 novembre 2025. Per noi il commercio non è un tema isolato, ma una parte essenziale di un’idea di città che deve saper tenere insieme economia, servizi, accessibilità, attrattività e qualità urbana”, aggiunge Aloisio.

Prosegue il direttore di Confesercenti Reggio Calabria, Fortunato Tripodi:

“La parte più importante, adesso, sarà dare continuità a questo impianto. Il Tavolo Permanente dell’Economia e la Consulta delle Associazioni di Categoria di Reggio Calabria, così come previsti dal Patto, possono diventare strumenti utili per rendere più stabile il confronto istituzionale e più efficaci le politiche pubbliche che riguardano il tessuto economico cittadino.

Mi sembra giusto sottolineare anche il merito dell’assessore Alex Tripodi, che ha affrontato questo percorso con ascolto, concretezza e capacità di sintesi. In un tempo relativamente breve è riuscito a creare le condizioni per un confronto serio con tutte le associazioni e per arrivare a un risultato che non era affatto scontato. Il fatto che oggi tutte le rappresentanze abbiano sottoscritto questo Patto dimostra la capacità di costruire un percorso condiviso su un obiettivo comune.”

Per Confesercenti Reggio Calabria, la firma del Patto rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. La sua efficacia si misurerà ora nella capacità di tradurre questo impianto in continuità, atti e strumenti concreti a sostegno delle imprese e della città.