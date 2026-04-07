Crotone: adottato il Piano Comunale di Spiaggia

Il Consiglio Comunale, nella seduta odierna, ha adottato il Piano Comunale di Spiaggia (PCS), segnando un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di pianificazione urbanistica della città.

Dopo il Piano Strutturale Comunale, l’Amministrazione raggiunge così un altro importante obiettivo strategico per il governo del territorio.

Il Piano Comunale di Spiaggia nasce a seguito di una fase approfondita di analisi e ricognizione del territorio.

Tale attività ha riguardato non solo la fascia demaniale marittima, ma anche le aree limitrofe, nella consapevolezza che una pianificazione efficace debba superare la semplice regolamentazione dell’arenile.

L’approccio adottato è stato orientato alla definizione di una visione strategica complessiva dell’intera fascia costiera, considerando le relazioni e le interazioni con il contesto urbano.

L’obiettivo è stato quello di promuovere un uso sostenibile delle risorse marine e costiere, migliorando al contempo la qualità della vita e la funzionalità della città.

Il Piano Comunale di Spiaggia si configura dunque come uno strumento di pianificazione volto a garantire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato, nel rispetto dei vincoli ambientali e delle esigenze socio-economiche della comunità.

Il litorale cittadino si estende per circa 30 chilometri lungo l’asse nord-sud e presenta caratteristiche morfologiche diversificate: tratti pianeggianti a nord, una fascia centrale fortemente urbanizzata e una costa alta a sud, in direzione del promontorio di Capo Colonna.

A partire dall’analisi dello stato attuale e dalla definizione dello scenario di riferimento, il Piano individua obiettivi chiari e misurabili per la gestione delle spiagge, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla valorizzazione del sistema costiero.

Tra gli obiettivi principali: promuovere usi diversificati della spiaggia, oltre la stagionalità balneare (nautica, sport acquatici, attività ricreative), qualificare le strutture e migliorare l’offerta turistica, valorizzare i siti della Rete Natura 2000 e le aree di pregio naturalistico, monitorare e mitigare i fenomeni di erosione costiera, in collaborazione con gli enti competenti, promuovere attività educative su ambiente e sostenibilità, soprattutto per le giovani generazioni, garantire l’accessibilità e la piena fruibilità pubblica del mare e delle spiagge.

“Il Piano Comunale di Spiaggia rappresenta un passo importante per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e turistico. Abbiamo lavorato con determinazione per coniugare tutela ambientale, legalità e sviluppo economico, nella consapevolezza che la nostra costa rappresenta una risorsa strategica fondamentale per il presente e il futuro della città.

Questo risultato è il frutto di un percorso serio e condiviso, che ha visto il contributo qualificato degli uffici comunali, ai quali va il mio sincero ringraziamento per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati in tutte le fasi di elaborazione del Piano. Un ringraziamento altrettanto sentito rivolgo al Consiglio Comunale, che con senso di responsabilità ha affrontato e approvato un atto così importante per la comunità” ha dichiarato il sindaco Voce al termine dei lavori dell’assise cittadina.

“Il Piano è frutto di un lavoro tecnico approfondito, costruito attraverso un’attenta analisi del territorio e un confronto costante con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, finalizzato a garantire un utilizzo equilibrato e sostenibile della costa. Non si tratta soltanto di regolamentare gli spazi, ma di definire una visione di lungo periodo che tenga insieme tutela ambientale, sviluppo economico e qualità urbana.

Abbiamo lavorato per creare un piano capace di rispondere alle esigenze attuali, ma anche di anticipare le sfide future, come quelle legate ai cambiamenti climatici e ai fenomeni di erosione costiera. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e alla promozione di un uso della spiaggia che vada oltre la sola stagione estiva, favorendo attività sportive, ricreative e culturali. Un altro elemento centrale è rappresentato dall’accessibilità: il mare e le spiagge devono essere un bene realmente fruibile da tutti, senza barriere, nel rispetto dei principi di inclusione e di equità. Allo stesso tempo, il Piano intende offrire nuove opportunità per qualificare l’offerta turistica e sostenere gli operatori del settore, puntando su innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità” ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.

Con l’adozione del Piano Comunale di Spiaggia, la città compie un ulteriore passo verso un modello di sviluppo moderno, responsabile e attento alla valorizzazione delle proprie risorse naturali.