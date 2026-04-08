Crotone: omologata dalla Fidal la pista di atletica del centro sportivo “Dodò Gabriele”

La pista di atletica del Centro Sportivo “Dodò Gabriele” (già settore B), recentemente riqualificata, ha ottenuto l’omologazione ufficiale da parte della FIDAL.

A darne notizia è l’assessore allo Sport, Luca Bossi, che esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto, frutto di un importante intervento di riqualificazione volto a restituire alla comunità un impianto moderno, sicuro e conforme agli standard federali. Con questo importante risultato, dopo il riconoscimento del Centro Federale FIN nato presso la piscina olimpica comunale, un altro impianto sportivo cittadino si fregia di un prestigioso riconoscimento a livello nazionale.

Per celebrare questo significativo risultato, il prossimo 25 aprile si terrà una manifestazione sportiva organizzata dall’ente insieme alla FIDAL, che vedrà la partecipazione di atleti e appassionati, segnando ufficialmente l’ingresso dell’impianto alla piena operatività agonistica a livello federale. Evento che sarà preceduto da una competizione che si terrà in data 11 Aprile sempre presso il medesimo impianto.

“L’omologazione della pista di atletica rappresenta un risultato di grande valore per la nostra città . Abbiamo restituito agli sportivi e ai giovani un impianto all’altezza delle migliori strutture, capace di ospitare eventi ufficiali e di promuovere la pratica dell’atletica leggera. Questo traguardo si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina: dopo il riconoscimento del Centro Federale FIN presso la piscina olimpica comunale, oggi celebriamo un nuovo importante risultato. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione inaugurale del 25 aprile con testimonial di eccezione per condividere insieme questo importante momento” dichiara l’assessore Bossi.