​Il grande Surfcasting approda a Pizzo Calabro: al via la Selezione di Recupero Regionale 2026

Le spiagge di Pizzo Calabro si preparano ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi del calendario agonistico regionale: la Selezione di Recupero Regionale di Surfcasting Individuale 2026. La manifestazione, indetta dal Comitato Regionale FIPSAS Calabria, si svolgerà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 presso la località Marinella.

​L’evento rappresenta un passaggio cruciale per gli atleti calabresi: la competizione determinerà infatti il diritto a partecipare al Campionato Italiano Individuale di Surfcasting 2026, sulla base dei quorum nazionali stabiliti. L’organizzazione tecnica è affidata alla società Onda Perfetta Yuki di Vibo Valentia.

Saranno 60 gli atleti che si sfideranno lungo il litorale vibonese, suddivisi in base ai quorum provinciali maturati nelle selettive del 2025:

​Catanzaro: 24 ammessi

​Cosenza: 17 ammessi

​Reggio Calabria: 14 ammessi

​Crotone: 5 ammessi

Il weekend agonistico si aprirà sabato 11 aprile con il raduno presso l’Hotel Ristorante “La Marinella” alle ore 14:30.

​Prima Prova: Sabato 11 aprile, dalle ore 17:00 alle 21:00.

​Seconda Prova: Domenica 12 aprile, dalle ore 08:00 alle 12:00

In linea con i valori della Federazione, la manifestazione adotterà il sistema “Catch & Release” (cattura e rilascio). Ogni preda sarà misurata direttamente sul campo gara dagli ufficiali preposti e immediatamente restituita al mare, garantendo la massima tutela della fauna marina. Per la validità delle catture, è prevista una misura minima di 12 cm per quasi tutte le specie (7 cm per tracine, baveose, ghiozzi e lecce stella). Gli atleti hanno l’obbligo di mantenere le spiagge pulite, pena severe sanzioni disciplinari, a conferma dell’impegno di FIPSAS nella salvaguardia dell’ambiente.

Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale entro le ore 24:00 del 20 marzo 2026 tramite le Sezioni Provinciali di appartenenza. La direzione di gara sarà affidata a Domenico Serratore, mentre il Giudice di Gara designato è Giuseppe Michienzi.