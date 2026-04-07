Giuseppe Mangialavori: “Impegno mantenuto: 1,6 milioni per la scuola di Vena Superiore. Con questo nuovo finanziamento il progetto può divenire realtà”

“Quando mesi fa ho assunto l’impegno di sostenere la realizzazione della nuova scuola di Vena Superiore, sapevo quanto questo progetto rappresentasse un’esigenza sentita e attesa da tantissime famiglie. Oggi, grazie a un mio emendamento approvato in Commissione sul DL PNRR, arrivano ulteriori 1,6 milioni di euro che consentiranno di completare il finanziamento, già da me ottenuto nell’ultima manovra finanziaria, di un’opera fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e per la crescita del territorio.

Sono profondamente felice di aver contribuito a gettare le basi per trasformare in realtà un sogno coltivato da anni dalla comunità di Vena Superiore. Una scuola moderna, sicura, funzionale è un investimento sulla dignità e sulle opportunità dei nostri figli.

Peccato per le polemiche sollevate dalle forze di opposizione, tra l’altro le stesse forze politiche oggi alla guida del Comune di Vibo Valentia, che hanno ritenuto opportuno contestare un intervento che porta risorse, sviluppo e servizi a un territorio per troppo tempo lasciato ai margini.

Io continuerò a lavorare con serietà e determinazione, come ho sempre fatto, affinché Vibo Valentia e tutte le sue frazioni possano ottenere ciò che meritano. Le polemiche passeranno, le opere resteranno”. Lo afferma in una nota l’On. Giuseppe Mangialavori

Presidente Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.