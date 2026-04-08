Controlli pasquali nella Piana: 22 denunce tra truffe, violenze e guida in stato di ebbrezza

Controlli serrati, presenza capillare e massima attenzione alla sicurezza pubblica. È il bilancio dell’intenso servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova in occasione delle festività pasquali, periodo caratterizzato da un sensibile aumento della presenza di persone nella Piana.

Il dispositivo, che ha visto l’impiego coordinato delle Stazioni dipendenti e della Sezione Radiomobile, ha portato al deferimento in stato di libertà di 22 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di reati che vanno dalle truffe aggravate ai delitti contro la persona, fino a violazioni di rilievo del Codice della Strada.

Sul fronte della sicurezza stradale, sei soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Tra questi anche un neopatentato, coinvolto in un incidente autonomo e risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per tre automobilisti, fermati con valori oltre 1 g/l, è scattato anche il ritiro della patente. Non solo auto: un cinquantenne è stato deferito dopo essere stato sorpreso alla guida di una bicicletta con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Attenzione alta anche alla tutela delle fasce deboli. A Oppido Mamertina, un 33enne è stato denunciato per circonvenzione di persona incapace: secondo quanto accertato, avrebbe accompagnato un’anziana presso un ufficio postale per effettuare prelievi di denaro ritenuti ingiustificati.

Non sono mancati interventi legati a tensioni tra privati: tre persone, tra Oppido e Varapodio, sono state denunciate per violenza privata e minacce nei confronti di una vicina, mentre a Cinquefrondi un 44enne dovrà rispondere di lesioni personali e minacce maturate in ambito familiare.

Nel mirino dei controlli anche i soggetti sottoposti a misure restrittive: un uomo di Taurianova è stato denunciato per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. A Polistena, invece, un giovane è stato deferito per false dichiarazioni sulla propria identità durante un controllo.

Un’attività ad ampio raggio che conferma il costante presidio dell’Arma sul territorio, ulteriormente rafforzato nei giorni festivi per garantire sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini.

Si ricorda che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.