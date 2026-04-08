Reggio Calabria, solidarietà e impegno sociale: i lavoratori Hitachi sostengono la ricerca scientifica

Un’importante iniziativa di solidarietà è stata promossa dai lavoratori dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, in collaborazione con le organizzazioni sindacali FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL. I dipendenti hanno infatti organizzato una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Gene PIGA Italia ODV, impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica sulla mutazione del gene PIG-A.

L’iniziativa si è concretizzata attraverso l’offerta di 150 uova solidali di cioccolato, realizzate dalla storica azienda La Vetusta Nursia di Norcia, rinomata per la qualità delle sue lavorazioni artigianali. Il ricavato della raccolta è stato interamente devoluto all’associazione, contribuendo in modo concreto alle attività di ricerca e al supporto delle famiglie coinvolte.

Questa azione solidale rappresenta un significativo esempio di partecipazione attiva e responsabilità sociale, dimostrando come il mondo del lavoro – insieme alle rappresentanze sindacali – possa svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di valori quali solidarietà, inclusione e attenzione verso le fragilità.