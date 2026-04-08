Innovazione e AI, A2A Life Ventures a supporto delle Pmi: il roadshow nazionale parte da Unindustria Calabria

Manca poco al primo appuntamento nazionale del Roadshow “L’AI entra in azienda: strumenti e risorse per le PMI”: venerdì 10 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30, nella sede di Unindustria Calabria (via Eroi 1799, 23 a Catanzaro), A2A e Unindustria Calabria aprono alle imprese calabresi una giornata di formazione e confronto concreto sull’Intelligenza Artificiale e sulle sue applicazioni nei processi produttivi.

L’evento è pensato per le Pmi che vogliono capire come adottare soluzioni AI, come accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali disponibili e come rafforzare la propria competitività attraverso la trasformazione digitale. Relatori d’eccezione: Gianluca Fabbri (Luiss Business School) relazionerà sui fondi europei per l’innovazione; Filippo Cipparrone (Confindustria Catanzaro) sui bandi attivi in Calabria; e Patrick Oungre, ad di A2A Life Ventures, che presenterà il primo modello italiano di open innovation integrata sviluppato da una grande corporate a supporto delle Pmi. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente di A2A, Roberto Tasca, e del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.

«È una occasione concreta e di alto livello che non va persa. L’AI è già uno strumento accessibile per le nostre imprese: vogliamo mostrarlo con fatti e attraverso l’impegno sociale concreto di un player di eccellenza come A2A che ha deciso di accompagnare lo sviluppo dell’innovazione nelle Pmi. Siamo felici che questo percorso di confronto parta, a livello nazionale, proprio da Catanzaro e dalla Calabria», ha detto Ferrara.

A seguire, aperitivo di networking.

Per partecipare, i rappresentanti delle PMI interessate possono compilare il modulo di iscrizione disponibile qui: Modulo di Iscrizione – Catanzaro | AI trasforma le PMI – A2A