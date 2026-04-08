‘Ndrangheta, Siulp: “Nuovo duro colpo a sodalizi mafiosi”

“Questa e’ la Polizia di Stato. Sono e siamo tutti orgogliosi dei poliziotti che si sono resi protagonisti di questa retata, operatori dall’altissimo profilo umano e investigativo. Colleghi che lottano, che non mollano, che non si fermano di fronte alle logiche mafiose e che spendono una parte importante della loro vita, anche del loro privato, per rendere l’Italia un Paese migliore”. Felice Romano, segretario generale del Siulp, Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, commenta cosi’ in una nota la maxi operazione anti ‘Ndrangheta eseguita in cinque regioni italiane.

“Le indagini, che sono ancora in corso, partono dal dato di 54 arresti e hanno inferto un duro colpo a sodalizi mafiosi di tutto il Paese – ricorda Romano -. Plauso a tutti i protagonisti di questa straordinaria operazione di polizia nei confronti di malviventi ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altri gravi reati. Un blitz che dimostra ancora una volta come la mafia non abbia confini: chi pensava che fosse stata sconfitta, oggi, ha l’ennesima dimostrazione che non bisogna mai abbassare la guardia. La Polizia di Stato non lo fa”.