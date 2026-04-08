Casa, Minasi (Lega): “Sinistra premia chi occupa e vuole avvelenare proprietari, vergogna Salis e Raimo”

Quanto dichiarato da Christian Raimo nelle scorse ore semplicemente indecente, ma ancor pi indecente il silenzio di certa sinistra che non prende le distanze da simili e aberranti dichiarazioni. Sarebbe opportuno, oltre che doveroso, dissociarsi da simili idiozie. Ma del resto, dopo il precedente di Ilaria Salis e vista la ‘predisposizione’ di certi ambienti per le case altrui, non ci stupiamo davvero di niente. Per noi della Lega la propriet privata inviolabile e chi auspica occupazioni, o peggio avvelenamenti ai danni dei proprietari di casa, andrebbe messo di fronte alle sue responsabilit. Per la sinistra, al contrario, simili soggetti vanno premiati con candidature e seggi per garantirsi limmunit. Non c limite allindecenza.

Cos in una nota la senatrice Tilde Minasi della Lega.