Cronico viaggia nella sua “Autostrada”: fuori il singolo del cantautore calabrese

A 4 anni dal primo singolo “Tempesta” e a 4 mesi dall’ultimo singolo “Non è serata”, Cronico è tornato per ritrovare il tragitto della sua “Autostrada”. Ed è questo il titolo del suo nuovo lavoro discografico del cantautore Calabrese, considerato da pubblico e critica “Poeta Indie”.

È l’amore il marchio di fabbrica di Cronico che, tuttavia, questa volta lo utilizza come fine e non come mezzo per veicolare un messaggio di grande importanza.

Protagonista del nuovo singolo non è la relazione – che pur viene raccontata con la consueta schiettezza narrativa – ma l’autostrada.

L’autostrada è luogo – fisico e ideale – di competizione: entro le sue corsie vige la legge del più forte, o meglio, quella del più veloce; almeno, è questo che la società di oggi vuole far credere.

L’autostrada è anche la via maestra per l’infinito, teatro di avventure che portano lontano insieme alle persone con cui le vuoi condividere.

È quest’ultimo il significato che Cronico predilige, nonostante un mondo che corre in direzione opposta.

Musicalmente Cronico strizza l’occhio al pop del cantautorato italiano, e la strumentale, prodotta da Stonhead richiama la cultura anni 80 ma rimane moderna nello stesso tempo.

A impreziosire ulteriormente la poetica di Cronico, il giovanissimo ma già smaliziato paroliere Antongiulio Iorfida: i due, dopo la scommessa vinta con “Notte”, hanno intrecciato nuovamente le penne per far diventare nitide le emozioni che fanno parte dell’immenso background artistico di Parrottino.

La canzone, distribuita dalla prestigiosa etichetta discografica Visory Records, è una grande metafora con cui Cronico racconta la vita, in particolare quella di un artista emergente.

Quanto porterà lontano l’Autostrada di Cronico? Lo scopriremo durante il percorso.

Le cose belle, del resto, hanno bisogno di tempo e della giusta atmosfera per essere gustate a pieno.