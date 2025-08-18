“A volte bisogna rischiar, fare altre cose. Occorre rinunziare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni” - Tiziano Terzani
HomeFirmeMykola
FirmeIn Evidenza

Mykola

Il volo del Piccolo Principe. Litografia tratta dai disegni originali di Antoine de Saint-Exupéry per "Il Piccolo Principe”

di Mariagrazia Costantino* – L’incontro tra Trump e Putin in Alaska si è prevedibilmente risolto in un nulla di fatto. Nemmeno un piccolo fuori programma con cavalcata a torso nudo dell’orso per Putin.

Del resto i film western insegnano che quando due fuorilegge si incontrano ci sono solo due esiti possibili: o si eliminano o si mettono d’accordo. E Putin e Trump si sono incontrati già diverse volte  (e si sono messi d’accordo da tempo). Adesso tocca all’Europa far sentire la propria voce, sperando che il faccia a faccia tra Zelensky e Trump non ripeta il miserrimo (per gli USA) copione dell’ultima volta.

Ho notato che molte persone “comuni” e non, ovvero quelle che incontriamo ogni giorno ma anche quelle che vediamo alla TV, di cui sentiamo parlare alla radio o leggiamo sui giornali, sembrano avere una certa reticenza a criticare le persone di potere: come se la loro critica li esponesse a un rischio concreto. Rischio che vale appunto solo per un’esigua percentuale di personaggi pubblici tra cui il Presidente Mattarella, che più di una volta ha attirato le attenzioni (e le ire) dei ministri russi. Mattarella è siciliano, con i mafiosi ha già avuto a che fare e non li teme: i mafiosi – forse con qualche aiutino dello Stato sommerso – gli devono un fratello. Un debito non da poco.

Invece nella Reggio Calabria che pullula di coraggiosi cuor di leone con il cuore e gli artigli degli altri (ma in generale in tutta Italia, dove analfabetismo funzionale e bancarotta morale stanno diventando i nuovi tratti nazionali), molti si affannano a ripetere con un certo compiaciuto cinismo che “l’Ucraina non può vincere.” Peccato non considerino un trascurabile dettaglio: l’Ucraina ha già vinto, visto che a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa tutti la davano per spacciata; come davano per spacciato il suo coraggioso Presidente. Occorre anche ricordare che l’Ucraina è stata trascinata in questo conflitto suo malgrado, visto che aveva già pagato nel 1994 la sua sicurezza, indipendenza e integrità territoriale firmando il Memorandum di Budapest, con il quale cedeva alla Federazione Russa i suoi armamenti nucleari, nell’ambito del trattato i non proliferazione nucleare: accordi bellamente calpestati da Putin e ignorati anche dalle potenze cofirmatarie. Col senno di poi si può dire sia stata una grave ingenuità – una delle tante – aspettarsi da Putin il rispetto di qualsivoglia accordo: la Russia (ovvero la mafia con il paese intorno) non rispetta nessun tipo di accordo perché non ritiene problematico mentire. Ed è per questo motivo che appare sempre in vantaggio: proprio come i bugiardi patologici, “gioca sporco” e non rispetta le regole.

Eppure, nella città che del mentire ha fatto un’arte, molti si ostinano a ripetere che “bisogna trattare con Putin”, “occorre sedersi a un tavolo e discutere seriamente di pace.” Come se Putin la volesse davvero questa pace. D’altronde, dopo essere stati miseramente smentiti e aver constatato che no, la superiorità militare della Russia non era né scontata né così schiacciante, devono trovare qualche altro argomento fantoccio per non essere ulteriormente sbugiardati.

Come al solito manca serietà e manca solidarietà; si ragiona di conflitti in cui muoiono ogni giorno decine o centinaia di civili (solo ucraini peraltro) come se si trattasse di una partita di calcio. Come se avere ragione avesse la minima importanza di fronte a intere famiglie massacrate dai droni russi o minori rapiti per essere educati a odiare il loro paese d’origine, e forse un giorno invaderlo. Come prima di loro altri zombie mandati a morire.

Ma per una volta voglio ignorare i cattivi e interessarmi ai buoni, che dovrebbero stare un po’ più a cuore a tutti.

Voglio parlare di un bambino ucraino che ho conosciuto qui: si chiama Mykola, ha dieci anni e deve iniziare la prima media.

Quando l’ho incontrato era con sua madre, un’amica della madre e un cane. Seduti sulla panchina di un parchetto, se così si può definire quella piazzola di erba secca ricoperta di rifiuti.

Mykola e le due donne all’inizio erano solo voci concitate e lui giocava con il cane in modo un po’ aggressivo. Non sto scrivendo tutto questo per far nascere un giudizio, ma per bloccarlo: quella è l’apparenza, la superficie delle cose che produce impressioni ingannevoli. Sbagliate. Mi sono avvicinata perché volevo dirgli di fare piano col cane. Lui ha capito che avevo frainteso, che mi stavo basando sull’apparenza, e si è rivolto a me nel modo più amabile e disarmante. Mi ha detto (in un italiano perfetto) “io amo gli animali sai? In Ucraina avevamo un cane che ballava.”

Mykola è di Melitopol, adagiata sul Mar Nero, nell’oblast di Zaporizhzhia che fa da cuscinetto tra la Crimea e le regioni meridionali: motivo per cui Putin la voleva a tutti i costi. Chissà se ha la stessa radice di Melito, da cui dista 3.580 km, e se c’entra qualcosa con il miele. Doveva essere dolce la vita lì prima del marzo 2022, quando la città è stata invasa e bombardata. Un posto come un altro, un posto sfortunato dove nascere e vivere.

A Melitopol prima dell’invasione c’erano circa 160 mila abitanti. Oggi ne sono rimasti 60 mila, meno della metà: la maggior parte cerca di resistere e mal tollera l’occupazione russa. Molti sono andati via, compresi Mykola e la sua famiglia. Lui rischiava di essere rapito e portato chissà dove, da qualche parte in Russia, con un’altra famiglia. Un altro mondo. Un altro nome. Invece per fortuna due anni fa è venuto qui, dove ha ancora il suo nome e il suo bel sorriso.

Non è facile trovare dati sulla presenza ucraina in Calabria, in particolare a Reggio Calabria. I numeri riportati sono contrastanti ma secondo la piattaforma web governativa integrazionemigranti, nel 2023 la popolazione ucraina qui ammontava a 6.342 (pari al 6,53%), con un incremento percentuale del 16,62% rispetto alla rilevazione all’1 gennaio 2022. È presumibile dunque che negli ultimi due anni abbia raggiunto se non superato le 8000 unità. Un piccolo villaggio.

Non ho avuto coraggio di chiedere a Mykola dove sia suo padre. So solo che il cane che ballava è morto. Tanta altra gente che conoscevano, compresi alcuni compagni di scuola, è morta. La madre ha un fratello che vive in Russia con cui non parla più. “Non capisce”, ha detto in un italiano povero e dignitoso come loro. Piegati dai lutti ma non spezzati.

A Mykola piace la matematica. Vorrebbe solo che la guerra finisse per poter tornare nel suo paese, l’Ucraina, che non è una provincia ribelle della Russia, ma uno stato riconosciuto da tutti. Russia compresa.

Dolce Mykola, piccolo profugo troppo saggio per la sua età ma fiero di andare (bene) a scuola e di parlare (bene) l’italiano. Fiero di essere vivo e di chiamarsi ancora Mykola.

*Sinologa e docente universitaria. Ha un Master e Dottorato in Cinema e scrive di Global Media e Geopolitica

Articolo PrecedenteL’ISS conferma la diagnosi di botulino per altri 8 pazienti ricoverati all’Annunziata: nuovo accesso in Pronto Soccorso e tre dimessi al domicilio
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Colpo al centro per la Dierre: preso Filippo Arrighini

Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Scerra” di Delianuova

“Dall’Unità d’Italia all’Unità d’Europa. Due ‘soprusi’ o due costruzioni lungimiranti?”: martedì incontro alla biblioteca di Reggio Calabria

L’ISS conferma la diagnosi di botulino per altri 8 pazienti ricoverati all’Annunziata: nuovo accesso in Pronto Soccorso e tre dimessi al domicilio

“R-Estate nei Borghi”: a Cannavò due serate di festa, arte, fede e spettacolo il 23 e 24 agosto

Il documentario “Gelsomino è donna” presentato dal Comune di Ardore (RC)

INPS, estensione degli ammortizzatori sociali: chiarimenti

Cartoon Show Party: a Cinquefrondi l’unica tappa in Calabria

Miss Italia Calabria incorona Miss Sentimento 2025

“EstArte, dentro il confine” parte da Piazza Dogana: a Catanzaro appalusi per Zampalesta e grande attesa per la musica di stasera

Santa Caterina dello Ionio lancia il concorso fotografico 2025: “Forma e Memoria”

Anni di paura, inseguimenti e chiamate anonime: arrestato 60enne per stalking a Melito di Porto Salvo

Festival d’Autunno, la Summer Edition si conclude con il Francesco Loccisano Trio

Lotto: a San Giovanni in Fiore (CS) colpo da 20mila euro

Catanzaro, Barberio: “Il Pronto Soccorso sotto attacco: si faccia luce sul sovraffollamento di Ferragosto”

Rotary Nicotera e Polistena: passaggio di consegne da Saccomanno a Nucera, da Gatto a Ingegnere

La mostra Archivio Mabos approda a Carlopoli

Manuela Cricelli è la presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival 2025 – XXVII edizione (21-22-23-24 agosto)

La Parata Storica sulla Liberazione di Tropea del 1615 si prende una pausa: appuntamento al prossimo anno

A Sant’Ilario dello Ionio grande partecipazione per la seconda edizione di “Burraco sotto le stelle”

Catanzaro: interruzione idrica per rottura della condotta in via Germaneto e via Molè

Tutto pronto a Palmi per la Notte Bianca del 23 Agosto

Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

Il Peperoncino Jazz Festival è approdato nel Tirreno Cosentino

Il 18 agosto ad Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Una marcia in acqua per Gaza a Corigliano Rossano: emozione, partecipazione e un abbraccio che attraversa il Mediterraneo

Montalto Uffugo verso il XXIII Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

West Nile, stanotte la disinfestazione anti zanzare nella zona ovest di Catanzaro

Si scaldano i motori per l’Allegria festival: tanti eventi gratuiti per grandi e bambini

“Nero a Metà Experience”: il 19 agosto a Soverato il ricordo di Pino Daniele

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2025

Reggio: il 22 agosto la presentazione del libro “La trama dell’invisibile”

A Oriolo la seconda Festa Provinciale di Sinistra Italiana

Un lustro dalla nascita del brano per un percussionista Acqua di Carmelia

SPAc Festival, tutto pronto a Badolato per la tre giorni del Summer Theatre. Si comincia lunedì 18 con la compagnia Circ’Hulon in “Groviglio o...

Al Festival d’Autunno la produzione originale Carmen Jazz Fantasy

Reggio: grande festa per il “compleanno” dei Bronzi di Riace

“Di libri e di scrittrici”: alla Lega Navale di Locri, un viaggio tra narrazioni e visioni al femminile

EXIT – Deviazioni in arte e musica presenta Luca Perri in KOSMOS – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi. Il 19...

Il culto dell'”io sono così perché lo sento”

“Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco garantisce l’assistenza nonostante le criticità”: la dichiarazione del Commissario Straordinario, Carbone

Incontri e spettacoli gratuiti dal 20 al 24 agosto: la 15ª edizione del Festival dell’Effimero porta a Celico

I Cineromanzi tratti dai film di Corrado Alvaro al vaglio dei critici e del pubblico a Villaggio Mancuso Lunedì 18 Agosto con Attanasio, Stanizzi,...

San Basile (Cs): pochi giorni all’inizio del Festival delle Migrazioni 2025

Centinaia di spettatori e giovani musicisti da tutta Italia: successo per la Summer School di Soverato. L’ex ministro Bianchi: “Percorso nazionale di grande...

Zumpano riscopre le sue radici: l’acquisto del Convento degli Agostiniani, un simbolo storico

In arrivo a Bisignano l’evento più atteso dell’estate “Wine & White Art Festival”

Luca Ward domani, domenica 17 agosto, al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Il 18 agosto a Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Carceri, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro il 19 agosto a Laureana e il 27 agosto a Catanzaro

Botulino: un ulteriore ricovero all’Annunziata di Cosenza

A Bocchigliero il 17 e 18 agosto “The Memories Film Fest”

Viola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”

Si chiude con 10.000 presenze la XIII edizione del Festival sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme

Disinfestazione eseguita regolarmente: l’amministrazione comunale di Caulonia rassicura la cittadinanza

Lunedì la 41esima edizione della Marcialonga Verde Aspromonte CSI

Mormanno, Festa dell’Assunta 2025: il sindaco Pappaterra traccia il bilancio e rilancia la sfida per il futuro

Al via il festival “Dentro il confine” promosso da Comune di Catanzaro e Conservatorio Tchaikovsky: primi appuntamenti con il teatro dei burattini ed un...

San Giovanni in Fiore, la Giunta Succurro approva il progetto per la nuova mensa della scuola Fratelli Bandiera: “Città sempre più a misura di...

Torna “Gente in Aspromonte” il 23 e 24 agosto

Reggio Calabria, Violainside ricorda coach Gebbia: una serata intima e un punto di partenza per il futuro

Barreca live a Taurianova il 25 agosto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra La Nuova Verdi

A Palazzo Murmura per un mondo migliore e una Vibo della rinascita

A San Nicola da Crissa le “Lezioni d’Amore” aprono il nuovo format ideato e diretto da Vito Teti per esplorare nuovi confini di umanità

Investito da un’automobile: muore 80enne a Coreca (CS)

Un duttile lungo con esperienza e voglia di fare bene: Douglas Marini è un nuovo giocatore della Dierre!

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sei indagati per omicidio colposo. Si attende esito autopsia per causa e momento esatto del decesso

Poste Italiane su assegno di inclusione

Il Comune di Botricello (CZ) lasciato senza acqua nella settimana di Ferragosto: lunedì delegazione guidata dal Sindaco occuperà per protesta sede Sorical

A Siderno l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale all’Europa di oggi”

Saccomanno proclamato governatore Rotary International 2102

Al via il “Marconi teatro musica festival”: 17 e 18 agosto, piazza Leopoldo Trieste, Reggio Calabria

A Soverato la la V edizione di “MVM Summer Fest”

Tonno Callipo, ecco Vassallo: “Vibo, il posto giusto per fare bene”

Grande successo per l’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival

14enne morto a Lattarico, Marziale: “Dobbiamo proteggere i nostri ragazzi”

Stasera davanti al Museo si celebrano i Bronzi di Riace con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Jackpot Sounds: Scopri ora grandi emozioni di gloria nei giochi online

Petilia Policastro, inaugurata a Camellino la scultura di Luciano Garofalo: un inno alla forza femminile e alla tradizione calabrese

Al via la stagione di serie B per Bim Bum Basket Rende

Franco Schipani presenta il libro “Pino Daniele – La storia mai raccontata” a Santa Caterina dello Ionio

La V edizione del premio letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”

Tragedia nel Cosentino: finisce contro muro con bici elettrica, muore 14enne

Gesti antichi e radici profonde in una tela, l’opera del maestro Antonio Soluri entra nella casa comunale di Panettieri

Il 17 agosto Gioacchino Criaco e i Mattanza a Borgo Nocille in Prospettive Identitarie

A Papasidero famosa per la Grotta del Romito la proiezione del film “Figli del Minotauro”

Santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nel Santuario di Dipodi in occasione della Festa dell’Assunta

Al Rhegium Julii, il Caffè Letterario di Attilio Bolzoni: la parola come resistenza

Piccantissima Sera a Cropani, successo di pubblico ed emozioni

18 anni fa la strage di Duisburg

Maria Spezzano vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Cirò

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Valle dell’Esaro 2025

Il Sindaco Falcomatà ad Arasì per la Festa in onore di Maria Santissima Assunta: “Una tradizione secolare che si rinnova con sempre maggiore devozione...

Al Blu Tango di Caulonia “Scorribande letterarie” con Sonia Serazzi e incursioni musicali di Fabio Macagnino

12 anni fa moriva, sul lavoro, il colonnello Cosimo Fazio. Falcomatà: “Il suo esempio sia da stimolo, soprattutto per i nostri ragazzi”

Bivona in delirio per DJ Dev Buonanno, 13 anni: il piccolo talento della Mat Academy accende la piazza

Barberio (PD): “Aprire il confronto a Cutro per un’alleanza di centrosinistra”

Incidente sulla SS18 a Gizzeria: grave 19enne

Sequestrata piantagione di cannabis a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Occhiuto: “Mia ricandidatura contro fango e immobilismo”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook