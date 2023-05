Il film “Amelia” ottiene sei riconoscimenti al Premio cultura cinematografica Città di Polistena

Premio Pubblico in sala (film più votato), Premio studenti I.T.I.S. M.M. Milano, Premio studenti “Liceo Statale Rechichi”, Premio migliore attore dei film in concorso a Costantino Comito, Premio Speciale all’attrice Francesca Pecora e Premio Cultura Cinematografica all’attore Michele Macrì: questi sono i riconoscimenti conferiti nelle diverse categorie al film “Amelia” prodotto dalla Cine Film Calabria, scritto e diretto da Enzo Carone al “Premio Cultura Cinematografica città di Polistena” sezione cortometraggi.

“Quando Mimmo Calopresti che, a mio avviso, è uno dei registi più bravi nati in Calabria mi ha consegnato il premio del pubblico ero emozionatissimo” – afferma il Regista Enzo Carone!

“Sono molto contento ed onorato per tutti questi riconoscimenti”, continua il Regista, “perchè per me valgono più dell’Oscar in quanto ricevuti nella mia amata Terra di Calabria!”

Senza alcun dubbio è il risultato del lavoro di un cast artistico meraviglioso e di grande bravura: oltre ai premiati Comito, Macrì e Pecora la strepitosa attrice protagonista Annalisa Insardà poi Paola Rubino, Antonino Sgrò, Max Barresi (attore e bravissimo scenografo del film), Andrea Paonessa, Rino Rodio, Cettina Crupi, Susanna Stefanizzi, Melissa Zangari e tutti gli altri attori!

Un plauso anche alle maestranze che hanno lavorato dietro la macchina da presa: Demetrio Caracciolo Direttore di fotografia, Giuseppe Calabrò, Lidia Papisca con le sue collaboratrici, Manuela e Pino Capalbo, Pasquale Accorinti e le straordinarie musiche firmate da Davide Di Rito. Ringrazio e mi complimento con il Direttore Artistico del festival Piero Cullari afferma in ine Carone.

Intanto a Monterosso Calabro, splendido borgo vibonese, ormai considerato polo cinematografico d’eccellenza per la Calabria, luogo dove è stata girata la pellicola “Amelia”, il Sindaco Giacomo Antonio Lampasi con alcuni componenti della Giunta Comunale, ha ricevuto da Enzo Carone proprio uno dei premi assegnati alla pellicola “Amelia” in segno di riconoscimento, per la fiducia, l’impegno e la disponibilità che il Comune ha dimostrato durante le riprese per la realizzazione del film.

“L’intera comunità di Monterosso è particolarmente grata al Regista Enzo Carone per questo singolare omaggio, gesto che rafforza ulteriormente la stima personale e professionale che abbiamo verso i suoi confronti. Senza dubbio esporremo questo importante premio in bella vista nella bacheca insieme agli altri riconoscimenti che il nostro Comune ha ricevuto nel tempo! Ci complimentiamo e rimaniamo a disposizione di Carone per qualsiasi altro progetto cinematografico futuro” ha affermato il Sindaco Antonio Giacomo Lampasi.