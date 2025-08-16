Luca Ward domani, domenica 17 agosto, al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Si terrà domani, domenica 17 agosto alle ore 21.30 al Teatro Costantino Belluscio di Altomonte, lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno” con Luca Ward, per la regia di Luca Vecchi che ha anche scritto il testo. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e rientra nel cartellone della trentottesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte.

“E’ stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson – scrive nelle note di regia Luca Vecchi – Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e… persino John Wick… ultimamente. Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila… Nel suo spettacolo ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso… Uno spettacolo interattivo in cui verrà abbattuta la quarta parete e il pubblico sarà protagonista insieme al “Comandante” Ward, il quale inviterà sul palco chiunque voglia mettersi alla prova. Chi salirà sul palco avrà la possibilità di sperimentare l’emozione di diventare doppiatore per qualche minuto, sotto la guida del Maestro Ward e i colpi di scena non mancheranno di certo… Il talento di essere tutti… la fortuna di essere nessuno. La capacità e la benedizione di essere all’altezza di emergere e spiccare… come la fortuna di potersi divincolare muovendosi suadenti nell’ombra… strisciando nelle orecchie degli spettatori… per concedersi il lusso poi… di dissolversi. Di poter scomparire. Proprio come fa un prestigiatore. O un marinaio… in mare aperto o nel profondo degli abissi. Per raggiungere il cuore dell’individuo. Dentro ognuno di noi… grazie al suono avvolgente della sua inconfondibile voce. Un timbro grave che ci trascina nelle profondità del mare… Proprio come i tentacoli di un Kraken. E il naufragar ci è dolce… in questo mare…”.

In uno splendido quanto innovativo one man show, Luca Ward accoglierà il pubblico in sala con la sua voce avvolgente, proprio come se fossimo in prima classe su un volo di linea. Delle retroproiezioni, con un’alternanza tra foto e video, accompagneranno i racconti di Luca e del suo trascorso personale. Nostalgia, tensione, divertimento. Un racconto intimo, condiviso a tu per tu con il pubblico: il mare, le prime esperienze lavorative, il suo enorme trascorso artistico. Nella seconda parte, Luca Ward illustrerà al pubblico il lavoro con la voce invitandolo ad imitarlo, a fare loro le sue nozioni e i suoi consigli, includendo nello spettacolo partecipanti scelti a salire en a condividere il palco con lui. Luca interagirà con il pubblico in sala, reciterà stralci di monologhi e versetti di poesie, canterà, accennerà dei passi di danza e si batterà alcuni spettatori scelti in punta di fioretto, condividendo con loro i trucchi del mestiere, appresi in oltre 40 anni di carriera. Lo spettacolo si trasformerà in una vera e propria esperienza condivisa ed il pubblico tornerà a casa arricchito ed entusiasta del viaggio fatto assieme ad uno dei beniamini più amati dal pubblico italiano. 70 minuti in cui gli spettatori saranno, assieme a Luca: uno, nessuno e centomila personaggi…