Lamezia Terme: domani la presentazione del progetto “Il Cinema al Teatro Franco Costabile”

Domani, alle ore 9:00, presso il Teatro “Franco Costabile” di Sambiase, Lamezia Terme, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Cinema al Teatro Franco Costabile“, un’iniziativa recentemente approvata dall’Amministrazione Comunale all’interno del cartellone natalizio “Lamezia Terme. Una Cartolina per le Feste” (Delibera n. 375 del 13/12/2024).

L’evento, organizzato dall’Associazione Music Art Service con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione Comunale, segna il ritorno del grande cinema nel cuore della città. Il progetto propone una programmazione di film d’animazione e intrattenimento dedicati alle famiglie, in piena sintonia con lo spirito delle festività natalizie. Subito dopo la conferenza stampa, alle ore 9:30, è prevista la proiezione inaugurale, che darà ufficialmente il via a una nuova esperienza culturale capace di coinvolgere tutte le generazioni in un clima di festa e partecipazione.

Sempre domani, inserito nello stesso cartellone natalizio, si svolgerà la manifestazione “Babbo Natale in Moto – In Sella per un Sorriso”, a cura dell’Associazione Calabria Evolution Kart ASD, anch’essa patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale. L’evento partirà da Piazza Italia con una sfilata di motociclisti che attraverserà le vie cittadine, concludendosi su Corso Numistrano. La manifestazione include spettacoli, animazioni per i più piccoli e una raccolta fondi destinata al reparto pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme.

Con questi eventi prende ufficialmente il via “Lamezia Terme. Una Cartolina per le Feste”, un programma pensato per rendere ogni giornata delle festività un’occasione di incontro, allegria e solidarietà. Attraverso il contributo di associazioni locali e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, il cartellone natalizio vuole regalare alla città un’immagine festosa e accogliente, sottolineando il valore della cultura, della condivisione e dell’inclusione.