Gruppo Jonia- Magna Graecia presenta il suo libro: venerdì 20 ottobre a Rocca Imperiale

Continua il viaggio itinerante del Gruppo Jonia – Magna Graecia nella presentazione del suo libro, che delinea un progetto ambizioso volto a creare un’area metropolitana tra Crotone e Gallipoli, nonché l’istituzione di una nuova provincia jonica con due capoluoghi, Corigliano Rossano a nord e Crotone a sud.

L’evento si svolgerà presso la sede del Consiglio comunale di Rocca Imperiale, situata in Via Municipio, il Venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 18. Questo progetto, che mira a unire le risorse e le energie di diverse comunità nella regione Jonica, tra la Calabria e la Puglia, rappresenta un passo fondamentale verso lo sviluppo economico, culturale e sociale di questa affascinante zona dell’Italia. Interverranno: il Sindaco Giuseppe Ranù, l’Assessore alla Cultura Sabrina Favale, il Vicedirigente Luigi Faraldi (IC Galilei, Taranto). Modererà: Matteo Lauria. Sarà presente l’autore Domenico Mazza. Il Gruppo Jonia – Magna Graecia incoraggia la partecipazione di chiunque condivida l’interesse per la crescita e il benessere del territorio. Si rivolge alle istituzioni, agli operatori economici, agli studiosi e a tutti i cittadini, invitandoli a unirsi a questa discussione fondamentale per il futuro dello Jonio attraverso il progetto Magna Graecia.