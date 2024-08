Isola Capo Rizzuto, a centrocampo colpo brasiliano: Romullo

I calciatori brasiliani hanno da sempre quel qualcosa in più quando si tratta di qualità, per questo il mister lo ha fortemente voluto per rafforzare la linea mediana. Le sue geometrie daranno sicuramente spettacolo in campo: Romullo Da Silva Cardoso è giallorosso!

Romullo porta con sé un curriculum internazionale di tutto rispetto. Ha collezionato 10 presenze con la Nazionale 🇧🇷 #Brasiliana U17 e ha giocato in alcune delle squadre più prestigiose del Brasile e dell’Europa. Tra le sue esperienze più significative spiccano i periodi trascorsi all’ #AtléticoMineiro e al #Cruzeiro in Brasile, al CD #Nacional in Portogallo 🇵🇹 (Serie B), e al #Jagiellonia Bialystok in Polonia 🇵🇱 (Serie A). Ha anche militato in campionati di altri Paesi, come Albania 🇦🇱 (Serie B), Thailandia 🇹🇭 (Serie A) e Tunisia 🇹🇳 (Serie A), qui è risultato tra i “11 Migliori Acquisti Invernali del campionato.

Romullo non è nuovo al calcio italiano: in #Calabria ha già indossato la maglia della #Luzzese mentre nella scorsa stagione ha giocato in Abruzzo, continuando a dimostrare il suo valore e la sua capacità di fare la differenza in campo.