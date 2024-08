Il Magna Graecia Film Festival su Sky con “Federico Buffa incontra Platini”

Nella cornice del Magna Graecia Film Festival, tenutosi a fine luglio a Catanzaro, Federico Buffa ha incontrato Michel Platini, una chiacchierata amichevole, ripercorrendo le tappe importanti della sua vita. Platini, introdotto dal caro amico Massimo Mauro, ha parlato dell’infanzia, cresciuto a pochi chilometri da Nancy nel bar dei nonni, delle prime esperienze calcistiche e dell‘incontro con Gianni Agnelli che lo consacrerà leggenda della Juventus. E poi la Nazionale francese, passando per la parentesi da allenatore e dirigente, fino a diventare presidente dell’UEFA. Una vita destinata al calcio, intrisa di gioia ed emozione che questo sport può e deve trasmettere.

Appuntamento con “Federico Buffa incontra Platini“, oggi, venerdì 30 agosto, dalle 00.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Seguiranno altri passaggi, domani, sabato 31 agosto, alle ore 22.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e domenica 1° settembre in due orari: alle 19.15 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e alle 22.45, dopo il match Juventus-Roma (live dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.