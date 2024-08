Riparte il Calcio Femminile Locri Athena Nike: ecco l’open day

Ritorna a Locri il calcio femminile. Domenica 1 settembre presso lo stadio comunale G.R. Macrì di Locri ci sarà il primo raduno per tutte le ragazze appassionate di calcio.

L’idea è nata dal presidente della neo associazione Locri Next Gen che gestirà la neo squadra femminile di calcio chiamata CALCIO FEMMINILE LOCRI ATHENA NIKE, Carlo Alia e dal direttore generale Ferdinando Armeni, con l’obiettivo di formare anche a Locri la squadra di calcio femminile. “Al momento – spiega Alia- si è pensato di creare due categorie, una prima squadra e un settore giovanile, ma è tutto in evoluzione in base alle adesioni, creando cosi una fucina importante per la crescita e lo sviluppo del progetto sportivo.

Ci sono tante ragazze a cui piace giocare a calcio, ma spesso “chiuse” nel percorso di crescita in quanto sono in un numero esiguo nelle varie squadre. Ciò che vorremmo, invece è costruire un progetto proprio adatto alle esigenze delle ragazze giocando e crescendo insieme, con la collaborazione anche delle tante realtà sportive di zona. La mission non è solo quella sportiva, ma anche sociale, creando insieme alle altre associazioni e gruppi sportivi della Calabria uno sviluppo culturale e di genere valido per favorire l’inclusione e lo sviluppo sociale.

Il progetto è agli arbori e si sta costruendo anche con la passione di tanti amici che hanno sposato l’idea con un piano ben ambizioso e di crescita nel futuro, si è deciso di identificarlo con la Dea della vittoria (Nike) che sarà lo stemma della squadra per l’ambizione di sviluppo su tutti i settori.