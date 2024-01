Cosenza-Venezia 4-2 (3-1) in una partita della 21/a giornata del campionato di Serie B di calcio. I gol: al 10′ e 21′ pt e 37′ st Tutino (C), al 19′ pt Marras (C), al 24′ Busio (V); al 43′ st Gytkjaer (V).